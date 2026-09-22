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Alianza de PT con Morena,en riesgo

Reginaldo Sandoval, coordinador petista, acusó a los morenistas de desdeñar a los aliados

Por El Universal

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Alianza de PT con Morena,en riesgo
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      Ciudad de México.- El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que la alianza con Morena puede fracturarse rumbo a las elecciones de 2027 y abrió la puerta de su partido a los aspirantes morenistas inconformes con la definición de coordinadores estatales.

      A su salida de Palacio Nacional, el legislador acusó a la dirigencia y liderazgos de Morena de actuar con autosuficiencia y desdeñar a aliados, al considerar que puede competir y ganar por sí solo.

      "Sí se puede fracturar si Morena no entiende. Entiendo también que por eso tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversario por la derecha, entiende que puede haber piso y entonces desdeña a los aliados. Siente que puede solo; quizás eso es lo que nosotros leemos y está equivocado en esa lógica", sentenció el coordinador parlamentario.

      El petista sostuvo que esta postura pone en riesgo la unidad del bloque oficialista, en medio de las negociaciones para definir candidaturas rumbo a 2027, cuando se renovarán gubernaturas, alcaldías y los 300 distritos federales.

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      Señaló que el PT ha manifestado su inconformidad por lo que considera una falta de acuerdos equitativos en distintos estados y acusó que Morena pretende relegar a sus aliados en la definición de espacios electorales.

      "Nosotros no estamos participando, es un proceso de Morena. El acuerdo que tenemos es que donde no haya coincidencia, donde no haya claridad, donde no estemos conformes, vendrá una encuesta espejo. Estamos esperando que se dé. Si no se da, entonces significa que se violó la ruta del proceso", indicó.

      Reginaldo Sandoval añadió que la dirigencia nacional de Morena no los ha escuchado, no los ha atendido.

      El diputado añadió que hasta el momento Citlalli Hernández es la que ha tenido comunicación con el PT, pero su dirigente morenista, Ariadna Montiel, no se ha acercado.

      "Eso es un tema de Morena, ¿no? Estamos en disposición siempre para discutir, para dialogar, para reflexionar y para proponer", aseguró el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados.

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