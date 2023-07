Alista XG nueva queja ante el INE

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Xóchitl Gálvez anunció que este lunes presentará una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que el presidente López Obrador continuó atacándola a pesar de que el órgano electoral le ordenó que dejara de hablar de ella y del proceso electoral.

Entrevistada en Veracruz, la aspirante presidencial del Frente Amplio lamentó que el mandatario recurra a artimañas de las que él mismo denunció ser víctima cuando era dirigente opositor, y además, ahora abuse de su poder para ilegalmente revelar información de los clientes de sus empresas.

“Criticaba que los presidentes de la República opinaran sobre sus opositores, los perseguían, y ahora él me persigue a mí, no acató esa resolución del INE; estoy metiendo una queja el día de mañana temprano a primera hora diciéndole al INE, “pues sí tú dijiste que deje de hablar de mí y el presidente me vuelve a atacar”, expuso.

“El INE ya emitió medidas cautelares, el presidente debe dejar de hablar, tanto de sus corcholatas como de la oposición, eso es algo que va a pasar, pues no sé qué diga el INE. ¿El presidente está dispuesto a usar todo su poder en mi contra?, pues yo creo que sí, yo creo que ya lo demostró, no tiene la posibilidad de detenerse cuando siente que está en riesgo”, puntualizó la legisladora del grupo parlamentario del PAN.

Xóchitl Gálvez asegura que el presidente López Obrador no la tenía en la mira, y no se imaginaba que ella ya ha recorrido muchas de las comunicadas indígenas del país.