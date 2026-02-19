Alstom fabricará 47 trenes de pasajeros para rutas en México

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, informó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que la empresa Alstom México obtuvo el fallo para la fabricación y diseño de 47 trenes de pasajeros que operarán en los tramos Ciudad de México–Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.

Durante la conferencia de este jueves, el funcionario detalló que los trabajos de ingeniería y fabricación de los trenes ya iniciaron y se prevé que el primer tren llegue en junio de 2027.

Explicó que los nuevos convoyes serán diésel-eléctricos, con una longitud de 100 metros por unidad, aunque podrán acoplarse para conformar trenes de hasta 200 metros y tendrán una velocidad máxima de hasta 200 kilómetros por hora en operación comercial.

Lajous precisó que se contemplan dos configuraciones: trenes de corto itinerario, con capacidad para 632 pasajeros, destinados principalmente a zonas metropolitanas con mayor frecuencia de estaciones; y trenes de largo itinerario, con 271 pasajeros en configuración más cómoda para trayectos más extensos.

De acuerdo con la presentación mostrada, los trenes incorporarán criterios de accesibilidad universal, espacios amplios en pasillos para facilitar el traslado de equipaje y sistemas de información al pasajero.

El titular de la ARTF señaló que estos 47 trenes permitirán atender una demanda estimada de 70 mil pasajeros diarios en los tramos Ciudad de México–Querétaro–Irapuato y Saltillo–Nuevo Laredo.

En paralelo, reportó avances en la construcción de infraestructura, particularmente en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo, donde se realizan trabajos de ingeniería, análisis geotécnicos, desmonte y preparación de terraplenes a lo largo de más de 300 kilómetros.

En la zona metropolitana de Monterrey, considerada de alta complejidad técnica, el proyecto fue dividido en tres tramos. Uno de ellos, de 30 kilómetros al norte, ya cuenta con fallo emitido desde el 19 de diciembre; mientras que otros segmentos elevados y estaciones se encuentran en proceso de licitación.

Para el tramo Ciudad de México–Querétaro, que estará a cargo del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", se avanza en ingeniería básica, liberación de derecho de vía y licitaciones de estaciones, bases de mantenimiento y sistemas de señalización y telecomunicaciones.

Asimismo, se construyen patios de maniobra, plantas de prefabricados y obras complementarias como muros de contención y adecuaciones ferroviarias en zonas como Celaya, donde parte de la vía de carga será sustituida por infraestructura para pasajeros.

Las estaciones, añadió Lajous, serán diseñadas con materiales locales, integración urbana, espacios públicos y criterios de accesibilidad universal, con el objetivo de que sean funcionales y abiertas a la comunidad.