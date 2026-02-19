México enfrenta "naranja profundo" por brote de sarampión: Narro

Si el brote de sarampión se pudiera medir en un semáforo, México estaría en un "amarillo intenso" o un "naranja profundo, sin llegar al rojo", así lo consideró José Narro Robles, exsecretario de Salud en entrevista Con los de Casa, junto al Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte y la columnista Maite Azuela.

El médico y exrector de la UNAM alertó que "el virus del sarampión es uno de los más contagiosos, incluso más que el Covid", por lo que hizo un llamado no minimizar las 31 muertes por esta enfermedad registradas, hasta el momento.

A pregunta expresa sobre si debería preocupar el reciente brote en México, el también exdirector de la Facultad de Medicina de la UNAM dijo que "si es una emergencia" y que requiere la participación de las autoridades de salud y la ciudadanía.

"Si, sí es una emergencia, por supuesto que si porque hay un brote (...) tan lo es que se está intentando vacunar en todo el país a la población susceptible", expresó.

Cuestionado sobre los casos de sarampión en el país, el exsecretario de Salud durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, agregó que el sarampión es una enfermedad que "puede ser grave" porque genera malestar, problemas y deja complicaciones, incluso, hasta terminar con la vida de las personas.

Actualmente cinco estados: Jalisco, Chiapas, CDMX, Sinaloa y Edomex, concentran el 82% de los 3 mil 643 casos que se han registrado en el país, de acuerdo con cifras compartidas por el propio Narro Robles.

Hasta el pasado 16 de febrero, la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de 31 personas por casos de sarampión y en el tema de las vacunas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno federal pidió 15 millones de vacunas adicionales a las 27 millones con las que se cuentan para la población.

José Narro Robles hace un llamado a la vacunación

Cuestionado sobre la vacunación en México, el médico hizo un llamado a la población para que se vacune ya que, considera, entre más personas vacunadas, disminuye la posibilidad de brotes.

"En la medida en que tenemos una población con el 95% de vacunación, las posibilidades de tener brotes disminuyen de manera importante", agregó.

Desde el reciente brote de sarampión, el gobierno federal ha implementado una campaña masiva de vacunación en el país, principalmente en niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad, así como personas de 13 a 49 años que no se han vacunado o no recuerdan haberse vacunado.

El extitular de Salud dijo que el llamado a la vacunación "no es por alarmar", sino por pedir a la gente que acudan a los centros de vacunación por su dosis. "Yo invito a que la población tome esa responsabilidad", pidió Narro Robles.