Amigo de "Andy" se enriqueció con la 4T

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Ciudad de México.- Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, pasó de ganar pequeños contratos para vender material para baños a ganar más de 500 millones en contratos con gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

El 25 de mayo de 2018, en Villahermosa, Tabasco, Olán Aparicio recibió su primer contrato con el gobierno federal, el cual marcaría el inicio de varios que firmó en la gestión de López Obrador y con la administración de Tabasco, encabezada entonces por Adán Augusto López.

Olán Aparicio es un empresario de Tabasco señalado por diversas empresas vinculadas a su nombre que han obtenido contratos millonarios en gobiernos de la Cuarta Transformación. Este empresario es cercano a "Andy", hijo del expresidente López Obrador, quien actualmente busca una diputación federal y a quien el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se encuentran disponibles diversos contratos millonarios que firmó la empresa Romedic S.A. de C.V., propiedad de Amílcar Olán Aparicio.

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En el contrato CVST-120/21, de julio de 2021, la Secretaría de Salud acepta entregar 5 millones 268 mil pesos para la compra de materiales, accesorios y suministros médicos.

También destaca el contrato ISSETIDGIDA/0234/2020, en el que la empresa del amigo de "Andy" recibió más de un millón 65 mil pesos del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, bajo la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, también para el suministro de materiales farmacéuticos.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que entre 2020 y 2022 más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar terminaron en las cuentas de Romedic S.A. de C.V., propiedad de Amílcar Olán Aparicio.

La semana pasada, El Universal reveló que tras una solicitud de información, entre mayo de 2023 y mayo de 2026 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y luego el Órgano de Administración Judicial (OAJ) pagaron a Amílcar Olán Aparicio un total de 18 millones 475 mil 894 pesos por conceptos de renta y mantenimiento del edificio sede de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la ciudad de Villahermosa.

Según el contrato de arrendamiento VILLAHERMOSA_CTO_01_2025, Olán Aparicio declaró tener el carácter de propietario de dos inmuebles, acreditadas en testimonios notariales de los años 2011 y 2023, y formalizadas ante la licenciada Adela Ramos López y el licenciado Gonzalo Humberto Medina Pereznieto, de la Notaría Pública número 27, de la cual es titular Adán Augusto López.