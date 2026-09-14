Romero Oropeza muestra incongruencia de Morena, aseguran senadores

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que la explicación que dio el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, sobre su patrimonio, es claramente insuficiente y pretende desviar la atención con el argumento de que es víctima de una supuesta campaña mediática de desprestigio.

Senadores cuestionan explicación de Octavio Romero Oropeza

El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó que Romero Oropeza es un ejemplo perfecto de lo que significa la incongruencia de decir una cosa y hacer otra.

"Ellos en Morena lo que dicen es que todo debe hacerse en torno a la austeridad republicana, eso predican. Pero lo que hacen es amasar fortunas de decenas de millones de pesos. Es un ejemplo más de que una cosa es lo que los de Morena dicen y otra cosa completamente distinta a lo que hacen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Entonces, en lugar de que el señor busque culpables y le eche la culpa a los medios de comunicación, mejor que asuma su responsabilidad y que acepte la incongruencia y que reconozca que no hay austeridad republicana y que ha amasado un inmenso patrimonio", exigió.

Denuncias de corrupción y protección gubernamental

El senador y presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que el director del Infonavit hace declaraciones con cinismo para presentarse ante los medios de comunicación como un funcionario honesto, cuando es todo lo contrario, pero señaló que el mismo gobierno morenista lo protege.

"Ustedes son profesionales, son valientes, les diría que la tarea que tienen hoy es prácticamente heroica, la que tiene que realizar EL UNIVERSAL, todos ustedes los medios de comunicación, informando, echados para adelante, pero verdaderamente yo les diría qué respuesta le damos a este cínico corrupto, o sea qué le decimos, qué le decimos a este cínico que cree que nos puede ver la cara las y los mexicanos.

"Lo que ha quedado acreditado en los medios de comunicación es que saquearon, robaron, mintieron, traicionaron, pasaron por la oficialía Mayor con el tristemente célebre y corrupto de López Obrador y están todos los indicios que saquearon el gobierno de la Ciudad de México, pero ha sido evidente, ahora con el Junior, con el hijo de papi, con el Andy López Beltrán, en todos los negocios.

"¿No se llenaban la boca del poder público y el poder económico separado?, pues ahí está el Boby y ahí está el Andy, están todos con los empresarios haciendo negocios, los audios dándoles dinero a las campañas de Marina del Pilar, el huachicol fiscal, o sea, son una bola de rateros, pandilla de corruptos y este que está en el Infonavit ahora nos viene a decir, imagínense con su tonito, haciéndose ahora al honesto, el decente, bola de cínicos y corruptos".

Moreno Cárdenas afirmó que la oposición seguirá denunciando a los corruptos de Morena, partido que está mostrando que sus funcionarios "son no solo cínicos y sinvergüenzas en mentir, creen que son impunes y ahora imagínense el mensaje que se está mandando, se creen intocables y ahora imagínense el mensaje que se está mandando, se creen intocables".

"¿A poco no se creen intocables estos de Morena? Hay denuncias en Estados Unidos, hay denuncias en las fiscalías en México, se creen impunes, intocables, y ¿cómo ven que hasta (el grupo) Intocable va a tocar ahora en las fiestas de septiembre? Es un cinismo, la verdad, "Intocable" es un orgullo para los mexicanos, los queremos mucho, pero imagínate nada más utilizar en estos tiempos mensajes así, son una vergüenza los de Morena, pero van a caer, tiempo el tiempo, van a caer, están desesperados", concluyó.

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que la explicación de Romero Oropeza es insatisfactoria y una "tomadura de pelo".

"Él dice que todo cuadra, que el problema es de quienes estamos revisando las cuentas. Otra vez: es la incongruencia, la inconsistencia de la clase política morenista que se dice austera, incorruptible por un lado, pero que basta con rascarle poquito para que afloren las inconsistencias, como es el caso que se menciona. Yo creo que los medios han hecho una labor muy importante al escudriñar lo que debería ser información pública y, por supuesto, que no me satisface, me parece una tomadura de pelo lo que está haciendo Romero Oropeza", recalcó.