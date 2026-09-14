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Sheinbaum recibe a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional

Los Tigres del Norte ofrecerán un concierto el 15 de septiembre en Venustiano Carranza como parte de la conmemoración.

Por El Universal

Septiembre 14, 2026 08:07 p.m.
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Sheinbaum recibe a Los Tigres del Norte en Palacio Nacional
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a los integrantes del grupo de música norteña Los Tigres del Norte, en el marco de las fiestas patrias.

      Sheinbaum destaca trayectoria y sencillez de Los Tigres del Norte

      Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales una fotografía con los intérpretes de "La puerta negra", a quienes reconoció sus éxitos musicales.

      "Un grupo musical que representan mucho para las mexicanas y los mexicanos, aquí y en todo el mundo.

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      "Además de su música, son personas muy sencillas dentro de su grandeza. Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de todos sus éxitos", escribió la Presidenta.

      Concierto de Los Tigres del Norte en Venustiano Carranza

      Los Tigres del Norte tiene contemplado presentarse la noche del 15 de septiembre en la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México.

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