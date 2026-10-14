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Amílcar está ubicable: García Harfuch

Por El Universal

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Amílcar está ubicable: García Harfuch
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el empresario Jorge Amílcar Olán se encuentra ubicable y aseguró que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer si esta persona se encuentra en alguna carpeta de investigación.

      En rueda de prensa, luego de comparecer en privado ante la Junta de Coordinación Política del Senado, fue cuestionado sobre el empresario tabasqueño, quien ha sido mencionado en varios audios sobre sus vínculos con criminales, y si está siendo investigado y se encuentra ubicado por el gobierno mexicano.

      "Hasta donde tenemos entendido y los últimos reportes, está ubicable", dijo Harfuch, quien dijo que corresponde a la FGR dar a conocer si Amílcar Olán se encuentra en alguna carpeta de investigación.

      Sobre las carpetas de investigación en las que está involucrado Amílcar Olán, luego de la revelación de audios donde presume relaciones con Iván Cazarín Molina, "El Tanque", operador del CJNG, así como otras grabaciones sobre la forma en que obtuvo contratos en la refinería de Dos Bocas, el funcionario federal también apuntó: "Sobre cuántas carpetas de investigación tiene la FGR, pido información a la FGR y con gusto se las compartimos".

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      García Harfuch dijo que tuvieron conocimiento de los primeros audios que se revelaron y que están relacionados con la detención del líder de un grupo afín.

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