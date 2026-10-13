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Pablo Lemus admite exceso policial en protesta por agua en Guadalajara

Las autoridades anunciaron una investigación interna con apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 09:06 p.m.
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Pablo Lemus admite exceso policial en protesta por agua en Guadalajara
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      GUADALAJARA, Jal., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, admitió que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas durante la manifestación del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, en Guadalajara, donde habitantes de la Zona Metropolitana exigieron soluciones a los problemas de agua contaminada en sus hogares.

      En un video difundido en redes sociales, reconoció que el operativo presentó graves deficiencias y que la situación se salió de control en el momento más crítico.

      Pablo Lemus admite uso excesivo de fuerza y detenciones injustas

      "Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas", declaró el mandatario, quien señaló que revisó decenas de videos de la movilización. También reconoció que las personas no debieron ser rociadas con agua ni expuestas a gases durante la intervención policial.

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      Lemus Navarro informó que todas las personas detenidas durante la protesta recuperaron su libertad.

      El gobernador indicó que algunos elementos policiales cometieron excesos y aseguró que ya están identificados. Además, señaló que también hubo manifestantes que actuaron con violencia, por lo que planteó que las responsabilidades deben determinarse en ambos casos.

      Para esclarecer los hechos, anunció el inicio de una investigación interna que contará con el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. El objetivo, explicó, será dar seguimiento a los procedimientos y establecer sanciones para los policías involucrados conforme a su nivel de responsabilidad.

      Asimismo, señaló que deberá garantizarse la reparación del daño a las personas afectadas y evitar que se repitan hechos similares. "Lo que sucedió el pasado domingo, nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado", expresó.

      Protesta por agua contaminada y proyecto del acueducto

      En el mismo video, el gobernador abordó las preocupaciones relacionadas con la iniciativa que envió al Congreso local para construir el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

      Lemus Navarro reiteró que el proyecto no implicará la privatización del servicio de agua potable, la contratación de deuda ni un aumento en las tarifas que paga la ciudadanía.

      También negó que el servicio vaya a entregarse a una empresa israelí. "No se va a entregar el servicio de agua potable a ninguna empresa israelí", afirmó.

      ¿Qué paso en Casa Jalisco?

      La manifestación del domingo 11 de octubre reunió a miles de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara que exigieron soluciones a los problemas de calidad del agua que llega a sus hogares. La inconformidad se relaciona con reportes de agua de tonalidad oscura y olores desagradables en diversas colonias desde principios de febrero.

      Los participantes comenzaron a reunirse a las 11:00 horas en la Glorieta de La Minerva y marcharon hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Durante el recorrido, personas de distintas edades y sectores sociales expresaron sus demandas mediante consignas, carteles y pintas.

      Al llegar a las inmediaciones de la residencia oficial, la movilización derivó en enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad. Durante los hechos se utilizaron dispositivos de dispersión, agua y gas lacrimógeno, además de que se realizaron detenciones.

      Tras los señalamientos sobre la actuación policial, Lemus reconoció los excesos y anunció la investigación interna para determinar las responsabilidades de los elementos involucrados.

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