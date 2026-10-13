Sheinbaum anuncia inversión pública récord de 8.4 billones de pesos

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, como un buen aliado de nuestro país.

Sheinbaum destaca alianza con embajador de Estados Unidos

Al asistir al 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Sheinbaum Pardo reconoció la cooperación con el sector privado y previó buenos resultados para la economía mexicana.

La Mandataria federal hizo una presentación de la inversión pública y mixta que viene hacia adelante, ante los aranceles del gobierno de Estados Unidos, y destacó que con la industria privada el gobierno ha caminado de manera permanente.

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"Hay que decir que el embajador nos ayuda mucho, el embajador Johnson en los acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos.

"Es un buen aliado de México, no solamente para la negociación que tenemos de manera permanente, sino las medidas que hemos estado tomando", expresó.

Inversión pública récord y medidas fiscales

Sheinbaum destaca que deudores del fisco podrán pagar sin multa

Al señalar "momentos complejos en la economía mundial", la titular del Ejecutivo federal agradeció la confianza y la apertura al diálogo del sector empresarial.

Resaltó Claudia Sheinbaum la aprobación de la Ley de Ingresos y la propuesta a la Secretaría de Hacienda para que "a todos" el próximo año, sin tener límite, a quienes tengan deuda con el fisco puedan pagar "sin recargos, sin multa, sin nada".

Indicó que cuando su gobierno observó que "iba a frenarse el crecimiento económico" por la decisión internacional, se decidió invertir en infraestructura y vivienda.

Sheinbaum destaca inversión pública por 8 billones 400 mil mdp

Destacó la inversión en la red carretera, en trenes de pasajeros, en generación eléctrica, el Plan Estratégico de Pemex, la recuperación de la petroquímica, plan de gasoductos, proyectos estratégicos de agua, puertos, Vivienda para el Bienestar y el Proyecto Coatlicue.

"Una inversión total de 8 billones 400 mil millones de pesos. No es por nada, pero nunca antes visto en un sexenio y eso es gracias a la colaboración conjunta. Eso sin contar toda la inversión privada de ustedes y que estamos buscando facilitar", dijo.

Reiteró la Mandataria federal que se busca reducir el déficit que "tiene su complejidad": "Lo queremos hacer de una manera responsable, no prometer lo que no podemos hacer, pero lo estamos haciendo de una manera responsable".

Instó a ponerse a trabajar para reducir el efectivo y avanzar en la economía digital.

Entre otros beneficios, señaló la bancarización bajo el esquema del Banco de México y la Asociación de Banco para tener, en muy poco tiempo, la posibilidad de ampliar la capacidad de crédito de las micro y pequeñas empresas.

Como "buena noticia", la Presidenta mostró que México está en el séptimo lugar de crecimiento económico en el último trimestre, de acuerdo con la OCDE. Además de 3.6% de crecimiento para agosto, comparado con ese mismo mes del año pasado.

"La inversión extranjera directa sigue creciendo", dijo al señalar que México contribuyó en 60% a la reducción de la pobreza en América Latina.

"Hay mucho que celebrar, mucho que trabajar conjuntamente y mucho que avanzar. Habrá cosas en las que no estamos de acuerdo, pero siempre pongamos por encima de todo aquello en lo que sí estamos de acuerdo", declaró.

Sheinbaum Pardo felicitó al CEE por los 50 años y presumió acuerdos como el PACIC, con productores de azúcar, de aumento salarial, de las 40 horas, con la banca para ampliar las cuentas bancarias, el impulso de CoDi, decretos para facilitar inversiones, incentivos para la inversión del Plan México, el ordenamiento del mercado del maíz y para la generación mixta.