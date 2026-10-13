Yahir aclara cancelación de conciertos en México: cambio de management

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La cancelación de los conciertos que Yahir, participante de "La casa de los famosos México", ofrecería en Toluca, Pachuca y Puebla generó especulaciones entre algunos seguidores, quienes señalaron que podría deberse a una baja venta de boletos.

Cancelación de conciertos y causas oficiales

El pasado 9 de octubre, las empresas organizadoras Arta Producciones y Alma Show informaron, mediante un comunicado, que los eventos programados para el 12 de diciembre en Toluca y el 20 y 21 de noviembre en Pachuca y Puebla, respectivamente, ya no se llevarían a cabo por cuestiones logísticas.

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión del público", escribieron.

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Declaraciones de Yahir sobre la cancelación

Ahora, en entrevista con el programa "Hoy", Yahir aclaró que la cancelación no se debió a la baja venta de entradas, sino a un cambio de management que ocurrió después de su salida del reality. Según explicó, las fechas se anunciaron cuando todavía participaba en el programa.

"Ese cambio era en empresa para esas fechas, entonces decidieron no continuar con (los eventos), pero les pido una disculpa enorme", declaró.

El sonorense agregó que en los próximos días se publicará un comunicado formal y consideró que existe la posibilidad de reponer los conciertos.

Por último, comentó que, tras salir de "La casa de los famosos México", recibió otras propuestas atractivas e ideas y por eso no continuaron con el contrato de la agencia de managment, aunque aseguró que todo está bien.