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Cazzu habla de su relación con Christian Nodal y su hija Inti

La cantante argentina Cazzu reflexiona sobre su relación con Christian Nodal y el nacimiento de su hija Inti.

Por El Universal

Octubre 13, 2026 09:05 p.m.
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Cazzu habla de su relación con Christian Nodal y su hija Inti
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La llegada de su hija Inti, fruto de la relación que tuvo con el cantante mexicano Christian Nodal, marcó un antes y un después en la vida de Cazzu, no solo en el ámbito personal sino también en el musical. El intérprete de "Botella tras botella" fue parte de esa transformación y la animó a explorar nuevas facetas como artista.

      Cazzu recuerda su relación con Christian Nodal y su impacto

      En una reciente entrevista con el canal argentino de YouTube "Ruido y Sentimiento", la trapera recordó la relación que mantuvo con Nodal y "lo que parecía gestarse como una familia". Una etapa que, en sus palabras, "supo ser en momentos muy valioso y muy amoroso".

      La música romántica que hacía el sonorense influyó en su apertura a otros estilos. "Mi compañero hacía música muy romántica y muy bonita", expresó Cazzu, quien está acostumbrada a abordar emociones más intensas, "desde la bronca", en canciones como "Nena trampa", "Mucha data" y "Con otra".

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      Evolución artística y álbum Latinaje

      Para Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, el apoyo que recibió en aquel entonces aún conserva su valor, incluso cuando algunas experiencias parecen quedar atrás con el paso del tiempo.

      La evolución que experimentó también impactó en la audiencia, pues Cazzu buscaba llegar al público masculino a través del trap, pero con el tiempo reconoció que muchas madres de familia también conectaban con sus canciones, así como con la honestidad y la presencia que intenta proyectar como artista. Esta perspectiva tomó forma en su álbum "Latinaje".

      El disco incluye 14 canciones, entre ellas "Inti", dedicada a su hija, en la que la argentina expresa el amor que siente por la pequeña.

      Cazzu se convirtió en mamá el 14 de septiembre de 2023. Después, su separación de Nodal generó atención pública, especialmente tras hacerse pública la relación del cantante con Ángela Aguilar.

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