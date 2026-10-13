¿Qué se sabe del tipo de tumor que le extirparon al papa León XIV?

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 13 (EL UNIVERSAL).- La salud del papa León XIV generó preocupación entre miles de fieles en todo el mundo, luego de que el Vaticano confirmara este martes 13 de octubre que el pontífice, de 71 años, fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar tras someterse a una cirugía torácica en el Policlínico Gemelli de Roma.

Detalles confirmados de la cirugía y diagnóstico

Según información de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en el procedimiento quirúrgico se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.

El pasado domingo León XIV informó que le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado", por lo que debía someterse a una intervención.

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¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar y sus factores de riesgo?

De acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, el adenocarcinoma pulmonar es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón, representando casi el 40% de los casos.

Cabe señalar que el adenocarcinoma pulmonar se origina en las células glandulares, crece más lentamente que otros tipos de cáncer y suele desarrollarse en la parte externa de los pulmones.

Entre los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta afección se encuentran el tabaquismo, la exposición a componentes como radón, berilio, humos de segunda mano, hollín o alquitrán.

Asimismo, existen otros factores secundarios como la contaminación atmosférica, ciertos tipos de radioterapia previa y los antecedentes personales o familiares de cáncer de pulmón.