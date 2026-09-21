Amplían plazo de obras en tren ligero

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Ciudad de México.- El nuevo Sistema Ferroviario de Regulación y Control de Tráfico para el Tren Ligero, que registra un avance general de 77.95% al cierre de agosto de 2026, ha enfrentado dificultades para ser terminado por retrasos relacionados con las obras de modernización de la terminal Tasqueña y la falta de ventanas de trabajo para intervenir la infraestructura sin afectar el servicio. Por ello, autoridades informaron que se han firmado dos acuerdos modificatorios para extender el plazo a octubre próximo.

De acuerdo con un reporte de la Gerencia de Ingeniería y Tecnología del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), obtenido vía transparencia por El Universal, expone que el contrato fue formalizado el 7 de octubre de 2025 y originalmente contemplaba una vigencia hasta el 31 de marzo de 2026; sin embargo, durante su ejecución se presentaron las obras y falta de ventanas antes mencionadas que ampliaron el contrato hasta el 31 de octubre de este año.

Al corte de agosto de 2026, las etapas de diseño, ingeniería y fabricación de los equipos reportan un avance de 100%; la instalación de equipos alcanza 98 por ciento; mientras las etapas posteriores presentan porcentajes menores: la puesta en marcha registra 20%, la capacitación 5% y la aceptación 0%.