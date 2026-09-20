Sara Carter advierte a políticos ligados a cárteles de drogas

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Estados Unidos contra las Drogas (ONDCP), advirtió que el gobierno de Donald Trump actuará contra los políticos que colaboren con los cárteles de las drogas, a la vez que aseguró que la administración está "muy contenta" con los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el tráfico de drogas.

Sara Carter advierte a políticos ligados a cárteles

"Si hay políticos que trabajan con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos; si lo averiguamos, los buscaremos y los haremos rendir cuentas por ello", aseguró Carter en entrevista para el programa Esta Semana, con la periodista Ilia Calderón, de N+ Univisión.

La llamada "zarina antidrogas" de Estados Unidos dijo que Washington mantiene una "estrecha comunicación" con sus homólogos mexicanos en el combate al narco.

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Colaboración entre Estados Unidos y México contra el narcotráfico

"Estamos muy contentos con la presidenta Claudia Sheinbaum y el rumbo que está siguiendo en el manejo de los cárteles. He estado en contacto con miembros del gobierno mexicano y hemos estado trabajando juntos, con el objetivo común de erradicar a los cárteles del hemisferio occidental", dijo.

Pese a declarar su satisfacción con los esfuerzos mexicanos, la funcionaria subrayó que el presidente Donald Trump quiere ver más. "Necesitamos más acción" para que no sólo el Cártel Jalisco Nueva Generación "rinda cuentas", sino también los demás cárteles. Esa mayor acción incluye, indicó, otorgar "más dinero a las fuerzas de seguridad y al ejército están actuando contra los cárteles".

"El presidente Trump ha dejado muy claro que nuestra administración no va a quedarse de brazos cruzados y permitir que esos cárteles operen con impunidad".

Sobre las sanciones contra funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico, Carter explicó que las decisiones sobre acusaciones y sanciones corresponden al Departamento de Estado y de Justicia.

Sin embargo, subrayó que "si alguien colabora con los cárteles, si se sospecha que alguien colabora con los cárteles o los apoya, tenemos el derecho de revocarle su visa, tenemos derecho de hacer lo que sea necesario para proteger al pueblo estadounidense, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, y no esperaríamos menos de México, que haga lo mismo por su pueblo".

Sobre la posibilidad de que el presidente Trump emprenda acciones militares contra el narco, aun sin la aprobación de Sheinbaum, Carter dejó claro que "nunca cuestionaría las declaraciones de Trump" al respecto, pero defendió que ambas naciones están trabajando muy de cerca para compartir información de inteligencia sobre los cárteles. "Esto es sobre compartir inteligencia, a la vez que se mantiene la soberanía de nuestras naciones. México también quiere mantener su soberanía, pero lo importante es compartir inteligencia.

"Nadie puede decir que México no esté arriesgando mucho", manifestó Carter, quien recordó a los caídos en el operativo en el que murió, en febrero pasado, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en Jalisco.

Cuestionada sobre los señalamientos del gobierno mexicano de que Washington debe hacer más para combatir el flujo de dinero y armas a los cárteles desde Estados Unidos, Carter aseguró que "eso es exactamente lo que estamos haciendo".

"Queremos colaborar estrechamente con México para garantizar la cooperación mutua en beneficio de ambos países. Nadie puede decir que México no esté arriesgando mucho".