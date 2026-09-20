Mourinho critica arbitraje tras derrota del Real Madrid

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MADRID (AP) — José Mourinho volvió a ser el de siempre el domingo, arremetiendo contra el arbitraje tras la derrota 2-1 del Real Madrid, que jugó con 10 hombres, ante el Atlético de Madrid en la liga española.

Mourinho denuncia tarjetas rojas no mostradas en el derbi

Mourinho llevó una hoja de papel con fotos a la conferencia de prensa posterior al partido y sostuvo que hubo "dos tarjetas rojas claras" que no se mostraron a jugadores del Atlético. El técnico del Madrid luego pasó casi cinco minutos quejándose de cosas "extrañas" que le han ocurrido a su equipo esta temporada y en el pasado.

"Podríamos saltarnos la conferencia de prensa, porque la historia del partido está aquí mismo (en las fotos). Dadas las dificultades que enfrentamos jugando 11 contra 10, uno solo puede imaginar cómo habría sido jugar 50 minutos 11 contra nueve. Así que simplemente voy a abrazar a mis jugadores", afirmó Mourinho.

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Mourinho y el Madrid querían tarjetas rojas para Cristian "Cuti" Romero y Lee Kang-in, del Atlético, por duras faltas sobre jugadores del Madrid. El Madrid terminó jugando casi toda la segunda mitad con 10 hombres después de que Dean Huijsen fue expulsado en el minuto 52. El Atlético anotó en los minutos 53 y 59 para superar al Madrid en la clasificación. El único gol del Madrid llegó al final.

Reacciones y críticas al arbitraje y VAR

Mourinho se molestó por la designación de "este pobre árbitro", Ortiz Arias, para el derbi madrileño. Comentó que "quienes deberían estar contentos, aparte de los aficionados del Atlético, son los del comité arbitral".

"Hay cosas que se han visto en las últimas semanas...", dijo el entrenador del Real Madrid. "Aquí, en este estadio, el gol anulado a Osasuna es para reír; el penalti en San Sebastián es para reír; el penalti del Barcelona es para reír; la no expulsión contra el Athletic de Bilbao con este señor que ha sido muy simpático —señaló hacia atrás, en referencia a Ortiz Arias—, con un chico que es un gran jugador... Son todas cosas acumuladas".

"Ha sido todo muy extraño. Para empezar, el árbitro se conocía una semana antes del partido, pero me dicen que normalmente eso se anuncia solo con 24 horas de antelación. Luego es un árbitro de 41 años que no está en la lista internacional, así que no puede ser porque sea un gran árbitro. El pobre vino aquí y no pudo manejar la presión", manifestó Mourinho.

Mourinho tampoco estuvo conforme con la manera en que, según él, actuó el VAR en contra del Madrid.

"El oficial del VAR llamó al árbitro para la primera tarjeta roja, aunque no creo que lo hiciera para la segunda, que era un caso aún más claro que el primero, y tiene un historial considerable en el VAR en partidos del Real Madrid. Solo la temporada pasada estuvo el partido contra la Real Sociedad en la Copa del Rey, y luego Osasuna y Girona. Es un VAR con mucha historia", aseguró el entrenador portugués.

Hasta ahora, el veterano y a menudo polémico entrenador había mostrado una versión más calmada de sí mismo tras regresar para su segunda etapa con el Madrid.

"Me habría gustado irme de aquí hoy con una victoria, sin tener que hablar de esto. Llevo aquí tres meses y creo que todos han visto que normalmente no he ido por este camino. Dos tarjetas rojas contra el Elche y aun así ganamos, pero dos tarjetas rojas hoy es un poco más difícil. Esta combinación: un árbitro pobre que solo ha dirigido partidos pequeños y un oficial del VAR con un largo historial. Felicidades al comité arbitral", señaló Mourinho.

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, pidió respeto por parte de los técnicos al reaccionar a los comentarios de Mourinho.

"Todos perdemos a veces, pero no se puede cruzar la línea del respeto, independientemente de si tu nombre es Mourinho, (Hansi) Flick o Simeone", dijo el entrenador argentino.