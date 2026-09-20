Coparmex advierte que cambios del INE generan dudas sobre elección

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- La decisión del Instituto Nacional Electoral de eliminar controles en las elecciones y reducir mecanismos de vigilancia genera incertidumbre y generará dudas sobre las elecciones, además de que se vulnerará la voluntad ciudadana, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Coparmex alerta sobre reducción de controles electorales

Aseguró que permitir "boletas planchadas", la eliminación de mecanismos para verificar la no participación de servidores públicos como observadores electorales, entre otras decisiones, no fortalecen la democracia.

En un comunicado dijo que esas dos decisiones "reducen mecanismos de verificación y revisión relevantes para la certeza electoral".

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El sindicato patronal, que preside, Juan José Sierra Álvarez, dijo que esas determinaciones "reducen herramientas para verificar el cumplimiento de las reglas y detectar oportunamente situaciones que pueden generar dudas sobre la certeza y confiabilidad de una elección".

Importancia de garantías y vigilancia en elecciones

Agregó que en una elección es importante que haya garantías y que éstas descansen sobre "la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, que permiten que cada etapa del proceso se desarrolle conforme a la ley, con transparencia y bajo condiciones que fortalezcan la confianza ciudadana".

Consideró que "los controles electorales son indispensables para verificar el cumplimiento de las reglas, identificar posibles irregularidades y atender cualquier duda mediante procedimientos claros y objetivos".

Ante los señalamientos de que hay políticos que ya realizan actos de precampaña, la Coparmex añadió que esto debe incluir que haya "vigilancia de actos anticipados de precampaña y campaña que puedan contravenir la normatividad electoral y generar ventajas indebidas en la contienda".

Dijo que "la certeza electoral no se construye eliminando controles, sino fortaleciendo la capacidad institucional para prevenir, detectar y atender oportunamente cualquier irregularidad".

Dijo que "es necesario que las autoridades electorales actúen de manera oportuna ante cualquier incumplimiento y brinden certeza a la ciudadanía sobre la aplicación de las reglas".

Expuso que "la confianza en las instituciones se fortalece cuando existen mecanismos efectivos de vigilancia y capacidad para revisar y atender oportunamente aquello que pueda poner en duda la integridad de una elección".

Coparmex recordó que son una organización altamente política apartidista que participa en la vida pública para defender la democracia, las libertades, las instituciones y el Estado de Derecho, sin apoyar ni rechazar partidos o candidaturas.

Bajo esa premisa y cara al Proceso Electoral Federal 2026-2027 hizo un llamado al INE a preservar y fortalecer los mecanismos de verificación, vigilancia y revisión.

Como Confederación explicó que se compromete a impulsar una participación ciudadana activa a lo largo de todas las etapas del proceso, a través de la observación electoral, el voto informado y razonado, el seguimiento ciudadano y la documentación de posibles incidencias por las vías institucionales.

Comentó que estrechará la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, la academia, especialistas y medios de comunicación, con el fin de generar información y análisis que nutran un debate público mejor sustentado.

Dijo que mediante sus Centros Empresariales y su red de participación ciudadana, promoverá que más personas conozcan sus derechos, se involucren en la vida democrática y den seguimiento al proceso electoral.

Advirtió que señalará públicamente y por los canales institucionales cualquier decisión o práctica que reduzca las condiciones de certeza, transparencia, vigilancia o participación.

Expuso que la integridad democrática se construye con instituciones vigiladas, reglas que se cumplen y ciudadanos que participan.