Neptuno alcanza oposición en México: evento astronómico clave

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Durante la tercera semana de septiembre de 2026, el planeta Neptuno alcanza su punto de oposición planetaria, momento en el que la Tierra se posiciona exactamente entre el Sol y el octavo planeta del sistema solar.

Neptuno en oposición: momento y características

Este fenómeno astronómico ocurre a las 01:28 GMT (con picos de observación clave entre la noche del 21 y la madrugada del 25 al 26 de septiembre de 2026), ubicando al gigante helado en su distancia más cercana a nuestro planeta y permitiendo que registre su brillo máximo del año con una magnitud aparente de 7.8.

De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el evento sitúa al cuerpo celeste en la constelación de Piscis, compartiendo un área cercana a la ubicación de Saturno.

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Recomendaciones para la observación desde México

A pesar de encontrarse en su punto de mayor resplandor anual, el planeta resulta imposible de percibir a simple vista debido a su enorme distancia respecto a la Tierra. Por ello, especialistas en divulgación científica destacan la necesidad de recurrir a instrumentos ópticos auxiliares, tales como binoculares de alta potencia o telescopios astronómicos, para distinguirlo como un tenue disco de tonalidad azulada o verdosa.

Para concretar una observación exitosa desde cualquier entidad de la República Mexicana, las instituciones científicas sugieren alejarse de las zonas urbanas saturadas de contaminación lumínica y buscar cielos despejados e iluminados únicamente por astros.

El horario idóneo para efectuar el rastreo abarca desde la medianoche hasta las primeras horas de la madrugada (especialmente en el intervalo comprendido entre la 1:00 a.m. y las 4:00 a.m. del tiempo del centro de México), periodo en el cual el planeta alcanza su mayor elevación sobre el horizonte.

Como técnica de orientación en la bóveda celeste, se recomienda identificar primeramente al planeta Saturno, el cual presenta una intensidad luminosa superior en las cercanías de la constelación de Piscis, utilizando sus coordenadas espaciales como punto de referencia para barrer el campo estelar contiguo.

Asimismo, el uso de herramientas tecnológicas avanzadas e interactivas (tales como la aplicación móvil gratuita Star Walk u otras plataformas de mapas estelares en tiempo real) facilita la alineación precisa del instrumental óptico hacia las coordenadas exactas del gigante gaseoso.