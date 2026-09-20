Más de 4.5 millones de líneas con terminación "2" quedan sin servicio

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Al vencerse el plazo para el registro de los usuarios con celulares cuyo último dígito es "2", la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dijo que alrededor de 4.5 millones de teléfonos móviles quedaron sin servicio, al 19 de septiembre.

CRT informa suspensión y recuperación de líneas celulares

De ese total, alrededor de 2 millones 49 mil líneas recuperarán el servicio una vez que se vinculen los datos del INE y la CURP a la línea, pero habrá 2.5 millones que se estima quedarán en desuso.

La CRT estimó que aproximadamente hay un total de 13 millones 986 mil 194 líneas, pero solamente se espera que se registren 11 millones 486 mil 194 líneas.

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Los otros 2.5 millones serán parte de la depuración de líneas, porque fueron chips que se regalaron y que nunca se activaron, otros fueron chips de un solo uso, al comprarse por visitantes temporales o adquiridos en promociones.

Por lo que la CRT explicó que al 19 de septiembre se vincularon 9 millones 436 mil 832 líneas que terminan en "2", equivalentes al 82.2% del total de números celulares que se espera se vinculen, es decir, de los más de 11 millones.

Calendario y proceso de vinculación para líneas celulares

De los números que se suspendieron concluido el plazo del 15 de septiembre, se reactivaron 1.2 millones de líneas.

Hace unos meses la CRT dijo que había 144 millones 585 mil líneas celulares al tercer trimestre del 2025. De ese total se espera que 25 millones de líneas queden en desuso.

Por lo que, quedarían alrededor de 120 millones de líneas celulares, de esa cifra, 86 millones 561 mil 385 líneas ya se vincularon al 19 de septiembre, es decir el 72.1% del total de líneas que se espera se registren por sus usuarios.

Reiteró que las personas que cuentan con una línea con terminación "0", "1" y "2" y "cuyo servicio se encuentra suspendido no perdieron su número y podrán recuperar su servicio de forma inmediata una vez que realicen la vinculación de su línea ante su compañía telefónica. Las líneas suspendidas pueden realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana, a su compañía telefónica, recibir la alerta sísmica y realizar el proceso de vinculación".

Cabe recordar que el calendario para registrar el número establece suspensiones paulatinas, por lo que para la terminación "3" la fecha límite para vincular datos es el 30 de septiembre, para el "4", el 15 de octubre; el "5", el 31 de octubre"; el "6" el día 15 de noviembre; el "7", el 30 de noviembre; el "8", el 15 de diciembre; y el "9", el 31 de diciembre.