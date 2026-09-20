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Messi anota gol 101 en empate de Inter Miami con San Diego FC

Inter Miami suma su cuarto empate consecutivo en la MLS tras igualar con San Diego FC.

Por AP

Septiembre 20, 2026 09:08 p.m.
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Messi anota gol 101 en empate de Inter Miami con San Diego FC
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      MIAMI (AP) — Lionel Messi anotó su gol número 101 con Inter Miami, pero Anders Dreyer marcó dos veces para San Diego FC, y los equipos empataron 2-2 la noche del domingo.

      Gol 101 de Messi en empate de Inter Miami

      Fue el cuarto empate consecutivo de Inter Miami en la MLS.

      Dreyer le dio a San Diego la ventaja de 1-0 a los 12 minutos, al aprovechar un pase filtrado de Jeppe Tverskov antes de picar el balón por encima del arquero Dayne St. Clair.

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      Messi respondió a los 24 con su 20mo gol de liga de la temporada. Su tiro libre desde el costado derecho atravesó el área sin que nadie lo tocara y se metió en el lado más lejano de la red, cuatro días después de que anotara su gol número 100 con Inter Miami en una victoria 2-0 sobre el equipo mexicano Cruz Azul en la Campeones Cup.

      Anotaciones decisivas y empate final

      El uruguayo Luis Suárez puso a Miami arriba en el minuto 74, pero Dreyer anotó su segundo de la noche ocho minutos después.

      Miami ahora tiene 46 puntos en su cuenta.

      Más temprano el domingo, la FIFA anunció que la fase final de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027 se jugará en enero en el estadio de Inter Miami, el Nu Stadium. La directora de fútbol de la FIFA, Jill Ellis, habló en el descanso sobre llevar la competencia a Miami.

      "Creo que hemos visto que a esta ciudad le encanta el fútbol. Lo vimos este verano con la Copa del Mundo. Creo que es momento de traer un gran torneo femenino aquí a Miami. Creo que es emocionante", dijo Ellis.

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