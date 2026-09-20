Meta reporta caída mundial en Instagram y Facebook: millones afectados

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 20 (EL UNIVERSAL).- Instagram y Facebook, redes sociales de Meta, sufrieron una caída en sus servicios alrededor del mundo la mañana de este domingo 20 de septiembre.

Meta no ha revelado causas de la caída

De acuerdo con reportes en X y DownDetector, ha afectado a millones de usuarios, quienes reportaron problemas para acceder a sus cuentas y utilizar con normalidad las plataformas.

Según informes de la página DownDetector, las irregularidades en ambas aplicaciones han sido constantes y han durado cerca de una semana.

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Por otro lado, a través de X, usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla y mensajes en los que comentaban sobre las múltiples fallas registradas en ambas aplicaciones.

Problemas reportados en Instagram y Facebook

Entre los principales problemas se encontraron fallas para cargar el feed de noticias, dificultades para enviar mensajes y problemas para publicar o actualizar contenido.

¿Qué dice Meta sobre la caída de Facebook e Instagram?

Hasta la redacción de esta nota, Meta no ha pronunciado de forma oficial, tampoco ha revelado la causa técnica que originó las interrupciones e inconvenientes registrados en sus plataformas.

De acuerdo con los reportes disponibles, el funcionamiento de Facebook e Instagram comenzó a restablecerse paulatinamente en algunas regiones, aunque algunos usuarios continuaron experimentando problemas de acceso o funcionamiento.