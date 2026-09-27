AmSoc pide al Senado frenar reforma sobre doble nacionalidad

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- De cara a la votación de la reforma sobre la doble nacionalidad para que quienes aspiren a una gubernatura o la Presidencia solo sean mexicanos, la American Society of Mexico (AmSoc) hizo un llamado urgente a los senadores y las senadoras.

Llamado de AmSoc a senadores para frenar reforma sobre doble nacionalidad

La AmSoc, que preside Larry Rubin, indicó que la votación "va mucho más allá de los partidos" y cuestionó si la responsabilidad está con "una cuestión partidista". Advirtió que no se puede permitir una división de "mexicanos de primera y de segunda", ni darles la espalda.

"Cada senador deberá decidir si su responsabilidad está primero con una instrucción partidista o con los mexicanos a quienes juró representar.

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Impacto en la comunidad binacional y rechazo a la discriminación

"Estamos hablando de millones de mexicanos con doble nacionalidad, de millones de familias binacionales y de una enorme comunidad de mexicanos en Estados Unidos que durante generaciones ha trabajado, invertido, enviado remesas, creado empleos y mantenido un vínculo profundo con nuestro país", dijo.

Al señalar que dos nacionalidades no hacen a nadie menos mexicano, la AmSoc enfatizó que no se puede permitir que México empiece a dividir a sus propios ciudadanos, "entre mexicanos de primera y mexicanos de segunda".

"No podemos aceptar una discriminación innecesaria y profundamente injusta contra millones de personas simplemente por tener una segunda nacionalidad.

"Y mucho menos podemos darle la espalda a nuestros migrantes y a sus familias, que han sido parte fundamental de la historia, la economía y la grandeza de México", dijo.

En su mensaje a los legisladores de la Cámara Alta, instó a pensar muy bien su voto, en sus estados, sus comunidades y en las familias que representan.

"Piensen en los millones de mexicanos que viven entre dos países sin haber dejado jamás de amar a México.

"La responsabilidad de un senador no termina en su partido. Su responsabilidad es con México y con los mexicanos", les dijo.

Agregó que la doble nacionalidad no significa doble lealtad: "Ser mexicano no se mide por cuántos pasaportes tenemos. Se mide por nuestro compromiso con México".

"La historia recordará cómo votó cada uno. Recordará quién votó a favor de millones de mexicanos y quién votó en contra de ellos para permitir que fueran discriminados. Ésta no es una votación entre partidos.

"Es una votación entre defender la igualdad de los mexicanos o permitir su discriminación. México estará observando", externó.