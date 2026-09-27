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Seguridad

Camioneta se incendia en carriles centrales de Salvador Nava

Elementos de SSPC Municipal y bomberos llegaron para controlar el fuego y abanderar la zona.

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 11:55 a.m.
A
Camioneta se incendia en carriles centrales de Salvador Nava
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      Una camioneta se incendió en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, a la altura de la calle 5 de Mayo, con dirección hacia el asta bandera.

      Acciones de la autoridad

      El reporte se recibió antes de las 10:00 de la mañana. Al sitio arribaron elementos de la SSPC Municipal, quienes abanderaron el lugar.

      Posteriormente, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.

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      Detalles confirmados

      La camioneta resultó con daños en el motor, aparentemente derivados de un cortocircuito.

      En el sitio únicamente se reportaron daños materiales.

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