Camioneta se incendia en carriles centrales de Salvador Nava
Elementos de SSPC Municipal y bomberos llegaron para controlar el fuego y abanderar la zona.
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Una camioneta se incendió en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, a la altura de la calle 5 de Mayo, con dirección hacia el asta bandera.
Acciones de la autoridad
El reporte se recibió antes de las 10:00 de la mañana. Al sitio arribaron elementos de la SSPC Municipal, quienes abanderaron el lugar.
Posteriormente, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.
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Detalles confirmados
La camioneta resultó con daños en el motor, aparentemente derivados de un cortocircuito.
En el sitio únicamente se reportaron daños materiales.
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Redacción
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