Camioneta se incendia en carriles centrales de Salvador Nava

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Una camioneta se incendió en los carriles centrales de la avenida Salvador Nava, a la altura de la calle 5 de Mayo, con dirección hacia el asta bandera.

Acciones de la autoridad

El reporte se recibió antes de las 10:00 de la mañana. Al sitio arribaron elementos de la SSPC Municipal, quienes abanderaron el lugar.

Posteriormente, arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos para sofocar el incendio.

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Detalles confirmados

La camioneta resultó con daños en el motor, aparentemente derivados de un cortocircuito.

En el sitio únicamente se reportaron daños materiales.