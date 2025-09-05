Pide Taibo II investigación contra Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, aseguró que el coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López, debe dar la cara sobre sus presuntos nexos con el grupo criminal “La Barredora” en Tabasco.

En el programa “Largo Aliento” con Sabina Berman, el escritor e historiador solicitó a Morena que se investigue al senador Adán Augusto y que dé respuestas a las “preguntas muy feas” sobre su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, quien está prófugo de la justicia por supuestamente ser el cabecilla de una asociación criminal.

“Que dé respuestas: cómo no te enteraste de que tenías como jefe de seguridad a uno de los capos del narco. Y si no te enteraste, demuestra que no te enteraste. Explícate o renuncia”, exigió.

De acuerdo con el novelista policiaco, “sabido es” que no tiene simpatías con Adán Augusto López e, incluso, recordó que como “acto de maldad” le apodó “El Conde Drácula”. Sin embargo, aseguró que no se adelantará a juzgarlo sin elementos.

En ese sentido, condenó “los impulsos de la prensa canalla” que, aseveró, atacan al oficialismo exigiendo “júzguenlos, mátenlos y masácrenlos”.

“Creo que somos responsables de nuestro pasado, nuestro presente y nuestros actos. Donde siembras dudas, creas la idea de que alguien te está protegiendo”, condenó.

Pese a que descartó que Morena invente una “Comisión de Investigación del Pasado”, reiteró que frente a una denuncia debe haber una investigación sobre el caso del senador guinda. “Pero, ¿quién soy yo para pedirlo?”, preguntó.

Sobre la opulencia morenista y joyería de funcionarios, Taibo II defendió que, como él, hay sectores de la Cuarta Transformación que son transparentes y “se pasan de franciscanos”.

No obstante, reconoció que hay una contradicción entre los principios que pregona la presidenta Claudia Sheinbaum y la vida que llevan algunos militantes morenistas:

“Hay que fiscalizar: de dónde sale el dinero que ganan los funcionarios y los miembros de Morena. Y eso no es perseguir. Los funcionarios estamos obligados a presentar nuestras cuentas: qué tenemos, qué propiedades”, mencionó.

De acuerdo con el autor de “Temporada de Zopilotes”, en las filas del partido ha surgido un grupo de personas que siente atracción por el poder: “Y se han acercado a Morena, porque es un camino hacia el poder”.

Entonces, reprobó que haya militantes que gasten en desayunos de 8 mil pesos ya que no es ética ni estéticamente afín al principio de austeridad republicana: “¿Qué mensaje están mandando? ¿Cómo es articulable ese mensaje con el “primero los pobres?”, lamentó.