logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Apresan al Tanque, operador del CJNG

Iván Cazarín, identificado como operador del CJNG, era hombre cercano a "El Mencho"

Por EFE

Octubre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan al Tanque, operador del CJNG
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron en Jalisco a Iván Cazarín Molina, alias ´El Tanque´, identificado como un operador de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hombre cercano a su fallecido líder Nemesio Oseguera Cervantes, ´El Mencho´, informaron este martes autoridades.

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló este martes que ´El Tanque´ era considerado líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y que fue detenido en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara.

      Según las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), las autoridades mexicanas relacionan a "El Tanque" con lavado de dinero, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y armas, homicidios y robo de vehículos y mercancías.

      Además, el Gobierno lo vincula con el ataque del 1 de mayo del año  2015 contra un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana durante la Operación Jalisco, que provocó el fallecimiento de ocho militares y una agente federal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La aeronave fue atacada cuando participaba en el operativo federal desplegado contra el crimen organizado en Jalisco. El ataque obligó a realizar un descenso de emergencia y se convirtió en uno de los episodios más graves protagonizados por el narcotráfico contra las Fuerzas Armadas mexicanas.

      Cazarín Molina había sido sancionado en septiembre de 2024 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identificó como un miembro de alto rango del CJNG que reportaba directamente a ´El Mencho´ y pertenecía a su círculo cercano.

      El Tesoro estadounidense lo señaló entonces como responsable de una red de robo de combustible que presuntamente generaba decenas de millones de dólares anuales mediante tomas clandestinas en ductos de la petrolera estatal Pemex y una red de gasolineras utilizadas para comercializar los hidrocarburos robados.

      Durante la captura, las autoridades incautaron un arma de fuego, varias dosis de droga y un vehículo. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Digital para pagos electrónicos
        Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Digital para pagos electrónicos

        Cámara de Diputados aprueba Ley de Economía Digital para pagos electrónicos

        SLP

        El Universal

        La nueva ley busca modernizar pagos electrónicos y crear expediente digital ciudadano con apoyo de la SHCP.

        Sheinbaum autoriza prueba piloto de fracking: Bárcena
        Sheinbaum autoriza prueba piloto de fracking: Bárcena

        Sheinbaum autoriza prueba piloto de fracking: Bárcena

        SLP

        El Universal

        Semarnat y ASEA establecen restricciones y recomendaciones para la posible aplicación del fracking en México.

        Segob ofrece disculpa pública por matanza de los Goyos en Veracruz
        Segob ofrece disculpa pública por matanza de los Goyos en Veracruz

        Segob ofrece disculpa pública por matanza de los Goyos en Veracruz

        SLP

        El Universal

        La disculpa pública destaca la lucha de las víctimas y sus familias por la democracia y los derechos humanos en Veracruz.

        Sancionan a servidora aduanal por falsificar información
        Sancionan a servidora aduanal por falsificar información

        Sancionan a servidora aduanal por falsificar información

        SLP

        El Universal

        La Secretaría Anticorrupción impuso multa y suspensión a Eréndira López por falsificar datos en licitación pública.