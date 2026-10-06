Segob ofrece disculpa pública por matanza de los Goyos en Veracruz

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- En representación del Estado mexicano, la Secretaría de Gobernación (Segob) ofreció una disculpa pública por la "Matanza de los Goyos" en Poza Rica, Veracruz, entre 1958 y 1966.

Acciones de la autoridad

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, ofreció está disculpa en cumplimiento de la Recomendación 137VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Desde la Segob acompañamos la exigencia de verdad y justicia de las víctimas y sus familias, con el compromiso de no repetición", dijo Medina Padilla, quien calificó a la Matanza como uno de los oscuros capítulos de represión y violencia política en la historia de Veracruz.

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Impacto en la comunidad

Indicó que se recordó y reivindicó la lucha de mujeres y hombres que dieron su vida en la lucha por la democracia, las libertades y los derechos de los habitantes de su comunidad.

"También reconocimos a las familias y amigos que les sobreviven, ya que la valentía y perseverancia con la que han sostenido su exigencia de verdad y justicia durante estos 68 años ha permitido que sus voces y testimonios mantengan estos hechos presentes en la memoria colectiva y que las instituciones del Estado hoy reconocen.

"Las hijas y nietas de quienes fallecieron ese día también agradecieron a la CNDH su trabajo en favor de los derechos humanos plasmados en la recomendación 137VG/2023", añadió.

En el acto participaron Nadia Altamirano Herrera, quien recibió la disculpa a nombre de las personas afectadas; la profesora Ana Lidia Olivares Peña; y el historiador Mario Ángel Román del Valle.

En marzo de 2023, la CNDH inició una investigación por violaciones graves al derecho de asociación y al derecho a la democracia que padeció el grupo político conocido como "Los Goyos", el 6 de octubre de 1958, cuando cerca de 11 mil pozarricenses se manifestaban en contra del fraude electoral cometido en perjuicio de Fausto Dávila Solís, candidato independiente que contendió contra el candidato oficial.

De acuerdo con la CNDH, aunque nunca se supo la cantidad de muertos aquel día, se tiene el registro de al menos siete de ellas: Consuelo Marroquín Gayoso, Mario Trejo Candia, Carlos Ugalde García, Eusebio Ugalde, Antonio Terán García, Antonio López Ruiz, Alfonso Segovia Pérez.

"Pero hubo periodistas de la época y testigos que aseguraban que la matanza pudo ser de 30 hasta 80 las víctimas. El doctor Dávila y Francisco Villa Rentería fueron detenidos e internados en el Campo Militar No. 1", se indica.

Entre las personas que acudieron a las oficinas de la CNDH para interponer la queja, se encuentra el maestro Mario Román del Valle, quien asistió a la disculpa.