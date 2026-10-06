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Sancionan a servidora aduanal por falsificar información

La Secretaría Anticorrupción impuso multa y suspensión a Eréndira López por falsificar datos en licitación pública.

Por El Universal

Octubre 06, 2026 09:00 p.m.
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Sancionan a servidora aduanal por falsificar información
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V., impuso a la C. Eréndira López Carreón una multa de 169 mil 710 pesos e inhabilitación por 3 meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

      Detalles confirmados

      En un comunicado, explicó que la sanción se impuso porque proporcionó información falsa al participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Electrónica IA-13-J2U-013J2U001-N-90-2025, para la contratación del "Servicio de fumigación y desratización de las instalaciones portuarias de la Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.", consistente en tres contratos de prestación de servicios con los que pretendió acreditar su experiencia.

      Acciones de la autoridad

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      Detalló que la notificación de la sanción se realizó el 17 de septiembre de 2026 y su publicación aparece en el Diario Oficial de la Federación.

      Precisó que López Carreón ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.

      Destacó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta y resaltó que la persona física tiene derecho a impugnar la resolución y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.

      "Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias", dijo.

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