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Aprueban análisis del Paquete Económico

Por El Universal

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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Aprueban análisis del Paquete Económico
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      Ciudad de México.- Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad de 29 votos a favor, la realización de parlamento abierto para analizar el Paquete Económico 2027, así como las iniciativas presidenciales en materia de economía digital y de la Ley Aduanera.

      Convocarán a expertos del sector público, privado y social, a fin de conocer sus puntos de vista, adelantó el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de dicha comisión.

      Se prevé que la próxima semana se emita el acuerdo para definir las fechas de los parlamentos y comparecencias.

      "Una vez que se aprobó el método, una vez que se aprobaron los acuerdos, la junta directiva de la comisión aprobará el calendario a partir de las opiniones que presente cada grupo parlamentario. Yo creo que esta misma semana nos vamos a convocar", comentó.

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      Asimismo, la Comisión de Hacienda avaló citar a comparecer a diversos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

      Quienes acudirán al recinto legislativo son la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez; el subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera; el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino; y la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García.

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