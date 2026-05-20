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Ariadna Montiel y Alito Moreno intercambian acusaciones públicas

El debate político se centra en la supuesta protección a políticos vinculados con cárteles y la seguridad nacional.

Por El Universal

Mayo 20, 2026 03:14 p.m.
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Ariadna Montiel y Alito Moreno intercambian acusaciones públicas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, reviró a su homólogo del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien acusó que el gobierno federal está infectado del crimen organizado por casos como el del sinaloense Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos de pactar con el Cártel de Sinaloa.

Ariadna Montiel responde a acusaciones de Alito Moreno

En un mensaje publicado en X, Montiel Reyes condenó la presunta corrupción del senador priista porque, según dijo, su grupo tricolor representa un régimen que pactó con la delincuencia mientras se enriquecía a manos llenas, convirtiendo al país en un "cementerio".

"La narcopolítica la crearon ustedes. Basta recordar el número de gobernador del PRI juzgados por estos vínculos, así como el gobierno del usurpador Felipe Calderón y de Genaro García Luna", recordó la recién designada presidenta morenista.

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Ariadna Montiel aseguró que políticos como Moreno Cárdenas ya no pueden saquear el presupuesto, por lo que han "revelado" su verdadero rostro: el entreguismo.

"Exigen intervención extranjera y están dispuestos a pisotear nuestra soberanía nacional con tal de recuperar sus privilegios. El pacto criminal del pasado ya se rompió, y eso es lo que les duele", añadió.

La morenista defendió el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien "trabaja todos los días para sanar a México desde la raíz, defendiendo la dignidad de la patria y llevando bienestar, justicia y oportunidades al pueblo".

Respuesta de Alejandro "Alito" Moreno a las críticas

El dirigente del PRI no se quedó callado ante los señalamientos de Montiel Reyes. En respuesta, "Alito" Moreno lamentó que pese a que el gobierno de Morena lleva ya casi ocho años en el poder, todavía se tenga el "cinismo y descaro" de echarle la culpa al pasado.

"Han controlado el país, el presupuesto y las instituciones durante todo este tiempo, y México está más inseguro, más dividido y más vulnerable que nunca. La violencia está fuera de control y el Estado está rebasado", aseveró el también senador.

De acuerdo con el priista, hay un pacto entre los cárteles del crimen organizado y la administración de Morena, por una supuesta protección a políticos señalados como el propio Rocha Moya, a quienes "han escondido para evitar que enfrenten la ley".

Cárdenas Moreno reprobó que mientras el país exige respuestas, México sigue preguntando en dónde está el gobernador con licencia de Sinaloa, hecho que calificó como una normalización de la impunidad y una traición a la patria.

"Por más que griten mentiras, la realidad los alcanza todos los días [...] Recuerda que los narcopolíticos que proteges están por caer", concluyó el legislador priista.

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