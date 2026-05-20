Video | Intenta cruzar el río en moto y se lo lleva corriente
El joven quedó atorado entre árboles tras la maniobra en una comunidad de Santa María del Río
Un joven fue captado en video cuando intentaba cruzar de manera irresponsable un río crecido en motocicleta, en la comunidad de Las Adjuntas, perteneciente al municipio de Santa María del Río, luego de las recientes lluvias registradas en gran parte de San Luis Potosí.
En las imágenes se observa cómo el motociclista trata de atravesar el cauce pese a la fuerte corriente; sin embargo, la fuerza del agua terminó por arrastrarlo varios metros junto con la unidad.
De acuerdo con el reporte, el joven terminó atorado cerca de un árbol ubicado a un costado del río, evitando que fuera arrastrado aún más por la corriente.
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Las lluvias recientes han provocado el incremento en niveles de ríos y arroyos en distintas regiones del estado, por lo que autoridades han reiterado el llamado a evitar cruzar cauces, pasos inundados o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículos.
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