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Restablecen suministro de agua en Subdelegación del IMSS

Se registró una falla en el sistema de bombeo hidráulico del inmueble

Por Redacción

Mayo 20, 2026 02:49 p.m.
A
Restablecen suministro de agua en Subdelegación del IMSS

Luego de quejas de personal administrativo, sobre la falta de agua en la Subdelegación Oriente del IMSS, se informó que la falla fue corregida y que ya se tiene suministro del líquido. 

A través de una tarjeta informativa, el IMSS-SLP señaló que este miércoles se registró una falla en el sistema de bombeo hidráulico del inmueble en avenida Universidad.

Esto, detallaron, provocó el corte del suministro de agua por dos horas, luego de las cuales, todo opera con normalidad. 

EL COMUNICADO COMPLETO: 

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