Aseguran cocaína y goma de opio en autobús rumbo a EU

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron cocaína y goma de opio en un autobús de pasajeros que tenía como destino Estados Unidos; dos personas fueron detenidas.

Acciones de la autoridad

El aseguramiento se realizó en el Puesto de Seguridad Estratégico (PMSE) "Querobabi", ubicado a 112 kilómetros al norte de la ciudad capital, Hermosillo.

De acuerdo con información oficial, durante una revisión de rutina se inspeccionó un autobús de la línea OMEX VIP que cubría la ruta Culiacán, Sinaloa-Phoenix, Arizona.

Detalles confirmados

Al realizar un escaneo con el equipo tecnológico ZBV, se detectó una irregularidad en la parte baja del área del conductor, donde se observó una densidad oscura que levantó sospechas.

Ante ello, el personal procedió a efectuar una inspección física más detallada, localizando una maleta color morado que en su interior contenía diversos paquetes envueltos con cinta color café.

Tras la revisión, las autoridades aseguraron siete paquetes que contenían una sustancia blanca con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 7 kilogramos.

Asimismo, se localizaron 25 paquetes confeccionados con cinta café, algunos con etiquetas distintivas con la imagen de un caballo y la palabra "Bronco", los cuales contenían una resina color marrón oscuro con características propias de la goma de opio, con un peso aproximado de 25 kilogramos.

Durante la acción fueron detenidas dos personas originarias de Culiacán, Sinaloa, quienes viajaban en la unidad.

El vehículo asegurado corresponde a un autobús marca Volvo, modelo 2023, color gris, de la línea OMEX VIP.

Los detenidos, la droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Hermosillo, donde se realizarán las investigaciones correspondientes.

En el operativo la Guardia Nacional fungió como primer respondiente.