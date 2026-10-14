Aseguran más de 6 millones de dosis de droga

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HERMOSILLO, Son.- Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno que integran la Mesa Estatal de Seguridad, lograron el aseguramiento de más de seis millones de dosis de droga y la detención de 98 personas en distintos hechos registrados la semana del 5 al 11 de octubre en Sonora.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Fiscalía General de la República (FGR) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante los operativos también recuperaron 35 vehículos, aseguraron dos armas de fuego y 30 cartuchos, además de ejecutar nueve órdenes de cateo y 120 órdenes de aprehensión.

Entre los resultados destaca el aseguramiento de seis millones 8 mil 698 dosis de droga, incluidos mil 200 kilos de cocaína, derivado de las acciones realizadas por las instituciones que integran la estrategia de seguridad en el estado.

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Con el trabajo conjunto de las instituciones, la Mesa Estatal de Seguridad comunicó que mantiene acciones operativas para reducir los riesgos delictivos y contribuir a que las familias sonorenses vivan con mayor tranquilidad y seguridad.