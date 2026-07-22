Aseguran un tráiler con metanfetaminas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales aseguraron un tractocamión acoplado a una caja seca que transportaba más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado, a la altura de la carretera federal Sonoyta-Puerto Peñasco, Sonora, a la altura del kilómetro 91.

Los uniformados marcaron el alto al conductor, quien circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario. De acuerdo con la documentación de traslado, la unidad tenía como destino Tijuana, Baja California.

Con el propósito de descartar alguna conducta ilícita, los efectivos realizaron una inspección al vehículo, donde localizaron 60 costales que contenían recipientes de plástico con metanfetamina, ocultos entre los bultos de alimento para el ganado.

Por estos hechos, al conductor, de 49 años, le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

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En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, la Agencia Nacional de Aduanas de México, a través de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Marina, señalaron que de junio de 2025 a la fecha lograron el aseguramiento acumulado de más de 156 toneladas de cigarros ilícitos, lo que afecta las operaciones de organizaciones dedicadas al contrabando, la falsificación de mercancías, la evasión fiscal y otras actividades vinculadas a la delincuencia organizada transnacional.

También aseguraron 2 mil 300 kilos de raíz de tepezcohuite, derivado de la aplicación de procedimientos de revisión documental, inspección no intrusiva e inspección física.

Además, incautaron 600 kilos de mercurio líquido, considerado altamente tóxico y peligroso para la salud, el cual era transportado oculto en unas maletas.

En el periodo 2025–2026 se registraron aseguramientos de armas de fuego, cargadores, partes, componentes y accesorios para armamento que pretendían ingresar o salir del país en operaciones de mensajería internacional.