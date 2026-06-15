Asesinan a 4 miembros de una familia

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Ciudad de México.- Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados dentro de su casa ubicada Santa María Malinalco, en la alcaldía de Azcapotzalco, la madrugada de este domingo: un hombre de 39 años, dos mujeres, de 35 y 26 años, y un niño de 13 años; dos adolescentes resultaron heridas tras el ataque.

Los primeros reportes indican que sujetos presuntamente ingresaron al domicilio en búsqueda de dinero y de hombre llamado "El Virus". Mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que en el sitio se hallaron cajas con droga.

Gabriel, de 39 años, y su esposa Constanza, de 35 años, y sus tres hijos (un hombre y dos mujeres), junto con la cuñada de él llegaron a vivir hace dos meses a dicho domicilio, según las primeras indagatorias policiales.

Testigos narran que al filo de la medianoche del sábado se escucharon disparos de armas de fuego. Vecinos se acercaron y localizaron a las dos adolescentes heridas quienes pidieron ayuda porque sus familiares habían sido atacados por sujetos.

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Al revisar las cámaras de vigilancia, los agentes detectaron a seis sujetos a bordo de tres motocicletas. Ahí ingresaron al domicilio para preguntar por "El Virus" y por el dinero. Tras el ataque, los motociclistas huyeron.