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JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

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JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

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AMOR A DIOS

RECIBEN LA GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO

Por Maru Bustos PULSO

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Afin de reafirmar su fe, amor y esperanza en Cristo, un grupo de jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación.

Ellos, alumnos de secundaria del Andes International School, quienes se comprometieron a ser buenos cristianos.

Con sus papás y padrinos llegaron felices y emocionados a la sobria celebración, en la Catedral Metropolitana.

El Padre Gabriel del Valle los felicitó por su formación humana y cristiana que adquirieron para recibir la confirmación.

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En la ceremonia el padre les untó el santo crisma en forma de cruz en la frente y les impuso sus manos, para, que, de esta forma, recibieran el don del Espíritu Santo.

Así, cumplieron como católicos.

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