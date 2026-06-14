AMOR A DIOS

Afin de reafirmar su fe, amor y esperanza en Cristo, un grupo de jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación.

Ellos, alumnos de secundaria del Andes International School, quienes se comprometieron a ser buenos cristianos.

Con sus papás y padrinos llegaron felices y emocionados a la sobria celebración, en la Catedral Metropolitana.

El Padre Gabriel del Valle los felicitó por su formación humana y cristiana que adquirieron para recibir la confirmación.

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En la ceremonia el padre les untó el santo crisma en forma de cruz en la frente y les impuso sus manos, para, que, de esta forma, recibieran el don del Espíritu Santo.

Así, cumplieron como católicos.