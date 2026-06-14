SSC detiene a tres personas con celulares robados en FIFA Fan Fest CDMX

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En el filtro del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres y una mujer con ocho celulares aparentemente robados.

En un comunicado, explicó qué dichas personas no pudieran comprobar la legal adquisición de los dispositivos y además se les retuvieron 13 bolsitas con aparente marihuana, así como 29 más con una sustancia de color blanco.

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La Secretaría explicó que en los festivales futboleros de la capital también se realizan pruebas amistosas de alcoholímetro con el objetivo de mantener un ambiente tranquilo.En ese sentido, recordó que no se permite el ingreso a esos eventos con mochilas y bolsas grandes; sustancias ilícitas y drogas; cigarros, encendedores o vapeadores; armas y objetos punzocortantes; envases de vidrios y latas; alimentos y bebidas; latas de pintura, pirotecnia o arneses; así como bombas de humo.Además, refirió que con el programa Conduce sin alcohol, entre el 11 y el 13 de junio realizó 21 mil 351 pruebas a los conductores al interior de sus vehículos, al igual que 426 pruebas de alcoholemia (aire espirado). Por lo tanto, 138 conductores superaron el límite permitido y 137 vehículos fueron remitidos al corralón.Finalmente, recordó que en los festivales futboleros, en el Fan Fest del Zócalo, en los puntos de Park and Ride y en la última milla al Estadio Ciudad de México se realizaron mil 29 pruebas de alcohol y recomendaciones para evitar conducir si se consumieron este tipo de bebidas.