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Usuarios y colectivos exigen cancelar a Mauricio Ymay tras polémica

El periodista Mauricio Ymay fue criticado por sugerir medidas represivas contra manifestaciones.

Por El Universal

Junio 14, 2026 09:27 p.m.
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Usuarios y colectivos exigen cancelar a Mauricio Ymay tras polémica
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- El periodista deportivo Mauricio Ymay se encuentra en el centro de la controversia digital tras emitir una serie de declaraciones que encendieron los ánimos en las plataformas sociales.

      Mauricio Ymay y su sugerencia de represión a colectivos

      Durante una reciente emisión, el analista sugirió el uso de la fuerza y medidas represivas en contra de manifestaciones organizadas por diversos colectivos, lo que desató una ola de indignación inmediata entre los usuarios, quienes ahora exigen de forma masiva su salida de los medios de comunicación bajo el argumento de que sus palabras incitan a la violencia y vulneran el derecho a la protesta.

      Reacciones y demandas en redes sociales

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      La respuesta en redes sociales como X (antes Twitter) e Instagram no se hizo esperar. Cientos de internautas y activistas compartieron el fragmento del video donde el comunicador realiza los polémicos comentarios, calificándolos de inaceptables y peligrosos para el discurso público.

      Las tendencias locales se inundaron con consignas que demandan una postura firme por parte de la cadena televisiva para la que trabaja, señalando que la libertad de expresión no debe ser un escudo para promover la represión ni normalizar discursos de odio en espacios con altos niveles de audiencia.

      Diversos colectivos civiles se han sumado al llamado de cancelación, advirtiendo que, de no existir una sanción ejemplar o una rectificación clara, se promoverá un boicot contra los anunciantes del programa, argumentando la urgencia de establecer límites éticos claros en el periodismo actual.

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