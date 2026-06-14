Alemania goleó 7-1 a Curazao en Houston: Nagelsmann destaca confianza

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HOUSTON (AP) — Los siete goles que Alemania le endosó a Curazao en su debut en el Mundial marcaron el desenlace más esperado tras una ajustada primera mitad y espolearon a una selección que se despidió en la fase de grupos en las últimas dos ediciones.

Alemania domina el partido y recupera confianza

Kai Havertz facturó un doblete y Alemania apabulló el domingo 7-1 a la debutante Curazao, cuyo consuelo fue marcar su primer gol mundialista durante el encuentro por el Grupo F.

"Realmente necesitábamos esta victoria contundente", comentó el entrenador Julian Nagelsmann. "Necesitábamos esta confianza. Estaba ahí, pero sin duda creció".

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Añadió que la actuación del domingo en Houston fue importante para los hinchas alemanes.

"Tenemos que demostrarles que podemos rendir y tenemos que tener confianza", expresó. "Creo que estamos en una mejor situación que cuando entramos a este partido".

Curazao celebra su primer gol mundialista

Livano Comenencia empató el partido con un zurdazo entre una maraña de jugadores desde el centro del área a los 21 minutos para darle a Curazao su primer gol en el torneo y desatar la euforia de los aficionados de la pequeña nación caribeña.

"Aunque no fui yo, se sintió como si fuera yo; éramos todos nosotros, toda la isla, todo el mundo", manifestó el delantero curazoleño Jearl Margaritha. "Gritamos hasta quedarnos sin voz. Así que estábamos felices".

A partir de ese momento, el partido fue un monólogo alemán. Los cuatro veces campeones recuperaron la ventaja con un cabezazo de Nico Schlotterbeck luego de un tiro de esquina de Nathaniel Brown a los 38 minutos.

"Un equipo tiene expectativas muy altas y el otro no, y eso es un poco complicado", señaló Nagelsmann.

El margen de victoria quedó lejos del récord de nueve goles en un Mundial, el cual se ha registrado en tres ocasiones, la más reciente cuando Hungría atropelló a El Salvador por 10-1 en 1982. Y el desempeño arrollador de los alemanes fue esta vez más esperado en comparación con la vez anterior en que ganaron un partido mundialista por 7-1.

Fue en las semifinales de 2014, ante el anfitrión Brasil.

Havertz convirtió un penal al lado izquierdo de la portería en los descuentos del primer tiempo para poner el 3-1 en el marcador. El árbitro sancionó el penal después de que Riechedly Bazoer derribó a Felix Nmecha dentro del área.

Alemania no perdió tiempo después del descanso y amplió la ventaja por conducto de Jamal Musiala, quien marcó con un disparo cruzado desde la derecha en el primer minuto de la segunda mitad.

Brown amplió la goleada a los 68 y Deniz Undav anotó a los 78 para colocar el marcador 6-1.

Havertz firmó su doblete a dos minutos del final para cerrar la cuenta de Alemania.

Fue un sólido inicio para Alemania ante Curazao como parte de su misión de redención luego de no pasar de la fase de grupos en Rusia y Qatar después de su título de 2014.

"Vamos por el camino correcto, pero por supuesto hay cosas que podemos hacer mejor y tendremos rivales más fuertes", afirmó Nagelsmann.

Nmecha remató de primera un pase de Florian Wirtz en los linderos del área al minuto 6 para el 1-0.

La mayor parte de los 68.021 aficionados en Houston apoyaron a Alemania, aunque hubo un animado contingente de personas alentando a La Ola Azul, que se convirtió en el país más pequeño en aparecer en el torneo.

Fue el primer partido del torneo en el Houston Stadium, normalmente llamado NRG Stadium, donde juegan los Texans de Houston de la NFL

Manuel Neuer, el guardameta de 40 años que salió del retiro con su selección para disputar el Mundial, tuvo una atajada en su primera aparición con Alemania en casi dos años.

El partido presentó la mayor diferencia de edad entre dos entrenadores en la historia de la Copa del Mundo. El técnico de Curazao Dick Advocaat, de 78 años, se convirtió en el estratega de mayor edad en la historia del torneo, y enfrentó a Julian Nagelsmann, quien con 38 años es el técnico más joven en la edición de este año.

Alemania se medirá en su próximo encuentro a Costa de Marfil el sábado en Toronto, mientras que Curazao se enfrentará a Ecuador ese mismo día en Kansas City.