Muere Lucas Vignale en accidente aéreo cerca de Río de Janeiro

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- El gremio del entretenimiento se encuentra de luto este 14 de junio, pues se informó el fallecimiento del director argentino Lucas Vignale, a los 28 años, luego de verse involucrado en un accidente aéreo al oeste de Río de Janeiro en Brasil.

Accidente aéreo en Recreio dos Bandeirantes

De acuerdo con medios locales, la colisión ocurrida la mañana de este domingo entre dos helicópteros se suscitó a las 8:59 hora local, en la localidad de Recreio dos Bandeirantes, provocando el fallecimiento de seis personas.

Además de Vignale, también se confirmó el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino apodado como Gaspi. Hasta el momento el accidente continúa siendo investigado por las autoridades brasileñas.

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Trayectoria y legado de Lucas Vignale

Originario de Buenos Aires, Argentina, Lucas Vignale de 28 años era director y productor audiovisual, conocido en la escena creativa por trabajar en videoclips, cortometrajes, documentales y cine de autor, dejando huella con su estética visual contemporánea.

De acuerdo con medios de comunicación de Argentina, Vignale trabajó con múltiples figuras clave de la escena de la música urbana, como el colombiano J Balvin, Bizarrap, Trueno, Wos, Nicki Nicole y el rapero Duki, con quienes colaboró en el video "Ya me fui" de 2021.

Asimismo, se desempeñó como director de cine independiente, donde dirigió el documental musical "Tripolar 360°" en 2024, enfocado en mostrar el detrás de escena del grupo "Usted Señálemelo", rumbo a su primera presentación en el estadio Luna Park de Buenos Aires.

El director trabajó en la creación de diversos proyectos junto al youtuber Gaspar Prim Díaz "Gaspi", como el registro de su participación en La Velada del Año 5 y en el cortometraje "La vuelta de Gaspi", que marcó el regreso del influencer a redes sociales tras un largo periodo de ausencia.

También incursionó en la realización del corto dramático "La Pasión", que sigue a un hombre solitario que vive en un pueblo rural de Buenos Aires. También participó en la cinta "El tren fluvial", codirigida junto al actor Lorenzo Ferro y estrenada en la sección "Perspectives" del Festival de Berlín 2026.

Según lo explicado por el portal IMDb, el filme narra las ambiciones frustradas de Milo, un niño argentino de 9 años que estudia danza malambo en un remoto pueblo rural de Argentina y que busca dejar atrás el campo para convertirse en un exitoso bailarín.

En redes sociales, su última publicación se compartió este sábado 13 de junio. Se trata de un video del director junto al Cristo Redentor, ubicada en la cima del Cerro del Corcovado. La publicación fue completada con el hashtag "#dios", mostrando su fe con distintas publicaciones.