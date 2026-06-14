Mauricio Ymay se disculpa por comentarios sobre manifestaciones en CDMX
Tras recibir críticas constructivas, Mauricio Ymay reflexionó y publicó un mensaje de disculpa en redes sociales.
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CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Este domingo, después de varios días recibiendo críticas e insultos, el conductor de Televisa, Mauricio Ymay, se disculpó en redes sociales por sus desafortunados comentarios relacionados a las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México los días previos a la inauguración del Mundial 2026.
Mauricio Ymay ofrece disculpa pública por sus comentarios
Después de reflexionar sobre sus dichos, Ymay compartió un mensaje sentido buscando el perdón del público.
"Mi intención era expresar mi deseo de que un evento tan importante para nuestro país como la inauguración de una Copa del Mundo pudiera desarrollarse en un ambiente de orden y seguridad. En ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan", escribió en primera instancia.
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Más tarde, reconoció que "como padre, hijo y esposo, me resulta imposible ser indiferente ante el dolor, la incertidumbre o las injusticias que enfrentan muchas familias en nuestro país. A ellas ofrezco una sincera disculpa por mis desafortunados comentarios".
Finalmente, aseguró que recibió comentarios y críticas constructivas que lo ayudaron a reflexionar y a publicar este mensaje a modo de disculpas.
Detalles de los comentarios polémicos de Mauricio Ymay
¿Qué dijo Mauricio Ymay sobre las manifestaciones en Ciudad de México?
Al discutir con Faitelson sobre las manifestaciones que tomaron lugar en la capital del país y que llegaron incluso a las puertas del estadio Ciudad de México, Ymay fue señalado por sus comentarios sobre cómo detener dichas movilizaciones sociales.
"Tanquetas, agua con potencia, balas de goma, vámonos y ¿sabes cuándo va a volver el caos a esta ciudad? Vámonos, no estamos para eso. Agua, agua, balas de goma, pum pum pum, ¿sabes cuándo se vuelve a cerrar Reforma? Vámonos, pero bueno, a lo que sigue", dijo el conductor.
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