Putin y Trump dialogan sobre la guerra en Ucrania antes del G7

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El presidente ruso Vladímir Putin y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, hablaron cada uno por teléfono con el mandatario estadounidense Donald Trump el domingo, mientras Trump marcaba su 80º cumpleaños y la guerra en Ucrania seguía siendo un punto álgido antes de la cumbre del G7 de esta semana.

Putin y Trump dialogan sobre la guerra en Ucrania

La llamada de Putin con Trump duró poco menos de una hora, según el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien informó a los periodistas después.

Sobre Ucrania, Ushakov declaró que Trump enfatizó la necesidad de poner fin a las hostilidades y declaró su disposición a influir en los aliados europeos y en Kiev hacia ese objetivo, incluso en la próxima cumbre del G7.

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Trump también dijo que los recientes ataques contra objetivos civiles en Rusia complican un acuerdo —aunque la Casa Blanca no confirmó eso ni comentó sobre la llamada— e indicó que poner fin a la guerra rápidamente podría abrir la puerta a "una calidad verdaderamente nueva de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia", según lo citó Ushakov.

Putin, por su parte, argumentó que los ataques contra la infraestructura civil rusa por parte de Kiev no cambiarían la posición de Ucrania en el campo de batalla, y sostuvo que si Zelenskyy quiere una reunión con él, "que venga a Moscú", según Ushakov.

Enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, están previstos a viajar pronto a Rusia, señaló Ushakov.

Los líderes también discutieron Irán, donde Trump dijo que un acuerdo de Estados Unidos con Teherán estaba cerca y que esperaba que los resultados de las conversaciones pudieran hacerse públicos hoy, aseguró Ushakov.

Zelenskyy agradece apoyo de Trump y reporta avances

Zelenskyy apuntó en una declaración en Telegram el domingo que había tenido una "maravillosa conversación" con Trump.

Más allá de felicitar a Trump por su cumpleaños, el líder ucraniano manifestó que agradeció al presidente estadounidense por apoyar a Ucrania.

Dijo que discutieron "lo que podría ayudar a acercar la paz ahora", sin proporcionar detalles. Zelenskyy también informó a Trump sobre cómo la posición de Ucrania a lo largo del frente oriental ha mejorado y se ha fortalecido.

"Nos pusimos de acuerdo en discutir más durante nuestra reunión en la cumbre del G7", aseveró.

Las llamadas se produjeron mientras Trump se preparaba para marcar su cumpleaños con una pelea de UFC en el césped de la Casa Blanca el domingo por la noche, un evento sin precedentes en la historia estadounidense. Una vez que concluya, Trump tiene previsto volar durante la noche a Francia para la cumbre del G7, donde Ucrania será un tema importante con la presencia de Zelenskyy.

La guerra de Rusia en Ucrania ha frustrado a Trump, quien como candidato prometió poner fin al conflicto dentro de las 24 horas de asumir el cargo. Desde entonces ha dejado de hacer tales afirmaciones y tiende a apartarse del tema cuando se le presiona. También se ha mostrado irritado por la guerra entre Israel e Irán, que ha hecho subir los precios de la gasolina, ha sacudido los mercados financieros y ha avivado las preocupaciones sobre la inflación.

Ataques con drones y acciones contra sanciones rusas

Los intercambios diplomáticos se produjeron en el contexto de contínua violencia. Un ataque con drones ucranianos mató a una persona y dejó nueve heridos durante la noche en un edificio residencial en la capital de la región rusa de Oryol, informó el domingo el gobernador Andrei Klychkov. Otro ataque con drones mató a una persona el domingo en la región rusa de Bryansk, indicaron las autoridades locales.

Un ataque separado alcanzó instalaciones de almacenamiento de combustible en la región rusa de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros (440 millas) de la frontera con Ucrania, provocando incendios. Zelenskyy afirmó que fue alcanzada "una instalación petrolera que era importante para la reserva del Estado agresor".

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra instalaciones de petróleo y gas de Rusia, al sostener que el sector energético financia y alimenta directamente la invasión de Moscú.

Por separado, el primer ministro británico Keir Starmer afirmó el domingo que Reino Unido investigaba un petrolero sancionado, el Smyrtos, sospechoso de ser parte de la flota clandestina que Rusia usa para evadir sanciones.

Las fuerzas armadas británicas abordaron y detuvieron el domingo la embarcación en el canal de la Mancha, en lo que el Ministerio de Defensa del país describió como la primera operación de este tipo liderada por Reino Unido, realizada en coordinación con las autoridades francesas.

"Esta operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no pueden esconderse", afirmó Starmer.