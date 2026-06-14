Asesinan a alcalde en Oaxaca

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Huajuapan de León, Oax.- La mañana de este sábado fue asesinado con disparos de arma de fuego Joel Ángel Bravo Martínez (PAN), presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca.

De acuerdo con las primeras versiones, el asesinato ocurrió al interior del domicilio del edil, cuando hombres armados llegaron a cometer el crimen alrededor de las 08:00 horas.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya se iniciaron los trabajos de investigación ministeriales y periciales.

El gabinete de seguridad federal informó que apoya a las autoridades de Oaxaca en la investigación para detener a los responsables del asesinato del alcalde, registrado este sábado.

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En un mensaje en una red social, aseguró que "no habrá impunidad" y que las fuerzas federales reforzaron su presencia en la región de la mixteca con un operativo para proteger a la población y lamentó el homicidio. Además, indicó que "las autoridades federales mantienen coordinación permanente con el gobierno de Oaxaca para dar con los responsables".

"Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad", señaló el gabinete de seguridad de México.

En tanto, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional condenó el asesinato del edil y exigió a las autoridades federales, estatales y ministeriales una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune.

"Acción Nacional expresa sus más sinceras condolencias a su familia, amigos, colaboradores y a toda la comunidad de San Miguel Amatitlán. Nos solidarizamos con su dolor y reiteramos nuestro acompañamiento en estos momentos", señalaron.

El pasado 22 de mayo, el alcalde Joel Bravo fue víctima de un presunto asalto reportado en la carretera Acatlán-Oaxaca, en inmediaciones del municipio de Santiago Petlalcingo, Puebla. El edil iba conduciendo una camioneta acompañado de tres miembros de su equipo de trabajo cuando fue emboscado por desconocidos, quienes lo obligaron a descender y lo despojaron de sus pertenencias.