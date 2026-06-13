Suman 6 muertos por choque de autobús y tráiler en la 57
También, 12 personas lesionadas son atendidas en hospitales regionales
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El choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó el saldo de seis personas muertas y doce lesionadas, en la Carretera Federal 57, en las inmediaciones de la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.
Las personas lesionadas fueron trasladadas a instituciones de Salud de la región, en donde son atendidas.
El accidente se registró a las 5:30 horas de este sábado 13 de junio de 2026 y provocó el cierre de la vialidad por varias horas y desplazamiento de corporaciones de seguridad y socorro de varios municipios.
La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado precisó que el accidente involucró a un autobús de pasajeros que salió del estado de Puebla con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como a un tractocamión.
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En una ficha informativa dio a conocer el reporte preliminar de víctimas.
Señaló que las autoridades mantienen labores de atención y seguimiento en la zona, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial.
A su vez, la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones para determinar las causas del accidente y las responsabilidades que resulten.
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