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Suman 6 muertos por choque de autobús y tráiler en la 57

También, 12 personas lesionadas son atendidas en hospitales regionales

Por El Universal

Junio 13, 2026 05:50 p.m.
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Foto: @GN_Carreteras

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      El choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó el saldo de seis personas muertas y doce lesionadas, en la Carretera Federal 57, en las inmediaciones de la comunidad de San Jerónimo, en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

      Las personas lesionadas fueron trasladadas a instituciones de Salud de la región, en donde son atendidas.

      El accidente se registró a las 5:30 horas de este sábado 13 de junio de 2026 y provocó el cierre de la vialidad por varias horas y desplazamiento de corporaciones de seguridad y socorro de varios municipios.

      La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado precisó que el accidente involucró a un autobús de pasajeros que salió del estado de Puebla con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como a un tractocamión.

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      En una ficha informativa dio a conocer el reporte preliminar de víctimas.

      Señaló que las autoridades mantienen labores de atención y seguimiento en la zona, por lo que se exhorta a la población a mantenerse atenta a la información oficial.

      A su vez, la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones para determinar las causas del accidente y las responsabilidades que resulten.

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