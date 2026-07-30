Aspirantes revelan irregularidades

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- Aspirantes rechazados del primer examen en línea de admisión a la carrera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contaron las irregularidades y deficiencias que detectaron durante su aplicación y pidieron a las autoridades universitarias reforzar las medidas de seguridad para los próximos exámenes.

Consideraron que los mecanismos de Inteligencia Artificial (IA) adoptados por la Máxima Casa de Estudios con el fin de vigilar y supervisar a los participantes de dicha prueba fueron insuficientes, anómalos y laxos, porque podían ser burlados con el uso de dispositivos móviles simultáneamente, así como con la manipulación de los puntos ciegos de la cámara, cuya instalación fue solicitada para monitorear el desempeño de los participantes, mediante los cuales se podía consultar el teléfono y hacer trampa.

Por ello, demandaron a la Universidad que, en caso de continuar con la aplicación de exámenes virtuales a gran escala, refuercen los mecanismos de seguridad que garanticen la integridad y la transparencia de los resultados obtenidos en las evaluaciones con la finalidad de evitar suspicacias tecnológicas.

Enfrentaron eventualidades tecnológicas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Alejandro narró que esta fue la primera ocasión en la cual presentó el examen de admisión para la carrera de Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la UNAM, pero fue rechazado después de haber obtenido 90 aciertos de los 118 pedidos.

Contó que durante las tres horas de la evaluación se enfrentó a distintas eventualidades tecnológicas que no había previsto en los simuladores, pues en materias como matemáticas o español, donde requería realizar operaciones o lecturas, el sistema de vigilancia arrojó diversas alertas.

"Yo veía la operación, por ejemplo, la quería resolver y en el programa constantemente me estaba apareciendo que viera a la cámara, pero tenía que contestar el examen. Entonces me daba un poco de pendiente y tenía miedo de que me fueran a cancelar el examen", dijo.

Como consecuencia de las numerosas anomalías y fallas presentadas, concluyó la prueba en el límite del tiempo asignado, cuando en los simuladores pudo terminarlo hasta 30 minutos antes, "lo que sí me afectó, porque al final tuve que responder lo más rápido posible, porque ya me estaba quedando sin tiempo".