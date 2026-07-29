Somos México exige informe público sobre irregularidades en admisión UNAM

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Somos México pidió a la UNAM hacer pública toda la información relacionada con las irregularidades detectadas en el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 y abrir una revisión de fondo de sus mecanismos de admisión, al considerar que la suspensión temporal de las inscripciones evidencia una de las mayores crisis de confianza que ha enfrentado el sistema de ingreso a la máxima casa de estudios en los últimos años.

En un comunicado, señaló que lo que está en juego no es únicamente la resolución de posibles casos de fraude, sino la credibilidad de un proceso que representa la principal puerta de acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes mexicanos.

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Recordó que más de 158 mil 700 aspirantes participaron en el proceso de admisión y que, tras la publicación de resultados el pasado 17 de julio, 21 mil 962 estudiantes fueron aceptados e iniciaron los preparativos para su inscripción, prevista a partir del 27 de julio, sin contar a quienes obtuvieron un lugar mediante pase reglamentario.Advirtió que a unos días del inicio del ciclo escolar programado para el 10 de agosto, miles de estudiantes y sus familias permanecen en la incertidumbre sobre su futuro académico, mientras enfrentan gastos, cambios de residencia, contratos de vivienda, traslados y otras decisiones personales que dependen de una definición institucional.Sostuvo que la aparición de indicios de fraude mediante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial obliga a las autoridades universitarias a actuar con firmeza, particularmente para proteger los derechos de quienes participaron en el proceso respetando las reglas establecidas."Las y los estudiantes que respetaron las reglas no deben cargar con las consecuencias de las fallas en los mecanismos de supervisión", señaló.Aunque reconoció la decisión de la Universidad de revisar a profundidad las irregularidades detectadas, Somos México afirmó que la legitimidad de ese proceso dependerá de que se conduzca con absoluta transparencia, rigor técnico, independencia y apego a los principios de legalidad, ética, igualdad de oportunidades y rendición de cuentas.Destacó que la UNAM ha construido durante décadas su prestigio como referente de excelencia académica sobre valores como el mérito, la integridad y el compromiso con el conocimiento, por lo que consideró que la respuesta institucional debe estar a la altura de esa trayectoria y desarrollarse con pleno respeto a la autonomía universitaria.Como parte de sus propuestas, planteó que una vez concluida la revisión técnica, la Universidad presente un informe integral que detalle el alcance de las irregularidades detectadas, la metodología utilizada para investigarlas, las medidas correctivas adoptadas y las acciones que se implementarán para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.Asimismo, pidió abrir un espacio permanente de diálogo con representantes estudiantiles, especialistas en evaluación educativa, expertos en tecnologías digitales y organismos de transparencia para construir un nuevo modelo de admisión que fortalezca la seguridad, la equidad y la credibilidad de los procesos de ingreso.Para Somos México, la situación actual rebasa un problema administrativo y coloca sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de evaluación y supervisión en un contexto donde las nuevas tecnologías plantean desafíos inéditos para las instituciones educativas."La educación pública es uno de los pilares de la movilidad social y del desarrollo democrático del país", señaló, al advertir que defenderla implica garantizar que cada lugar en la Universidad sea resultado exclusivo del mérito y no de la opacidad, la incertidumbre o la desconfianza.