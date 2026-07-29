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Nacional

Hermana de Lozoya tramita amparo por "filtración de información"

Juzgado Octavo de Distrito en CDMX exige detalles para proceder

Por El Universal

Julio 29, 2026 02:18 p.m.
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Hermana de Lozoya tramita amparo por filtración de información
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      Gilda Susana Lozoya Austin, la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que hace unas semanas libró la prisión preventiva por el caso de corrupción de la planta Agronitrogenados, tramitó un amparo por "filtración de información".

      A través de su abogado Alejandro Rojas Pruneda, la mujer solicitó la protección de la justicia al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México contra la divulgación de información sobre su caso.

      Sin embargo, Rubén Darío Noguera Gregoire, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, le dio a Gilda Susana un plazo de cinco días para que aclare los actos que desea combatir por la vía del amparo, bajo protesta de decir verdad.

      "Bajo protesta de decir verdad narre todos aquellos hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes que dieron origen al acto o actos que desea combatir en la presente instancia constitucional, y que guarden estrecha relación con el mismo", le requirió el juez en acuerdo publicado este miércoles en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

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      En caso de que no aclare, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.

      En los primeros días de julio, Gilda Susana Lozoya Austin fue detenida por la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando regresaba de un viaje por Europa.

      De este hecho, la institución ministerial difundió en sus sitios oficiales fotografías y un video, lo que molestó al abogado de la familia Lozoya, Alejandro Rojas Pruneda, quien en la audiencia de imputación contra Gilda Susana, en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte, se quejó de violaciones a los derechos humanos de su defendida.

      El litigante llevó su malestar ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, quien ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una carpeta de investigación por la filtración a medios de comunicación de fotografías y un video de la detención de la hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

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      Cabe recordar que Gilda Susana Lozoya Austin fue vinculada a proceso penal por el delito de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, en el que también está acusado su hermano, pero lleva su proceso penal en libertad provisional.

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