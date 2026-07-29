logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas

El excoordinador de Morena ha sido señalado por supuesta protección a Hernán Bermúdez, líder del grupo delictivo 'La Barredora'.

Por El Universal

Julio 29, 2026 02:36 p.m.
A
Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El senador Adán Augusto López reapareció en el Senado luego de tres semanas de ausencia, ello en medio de versiones de que le habrían retirado su visa estadounidense y de investigaciones de ese país que lo vinculan con el huachicol fiscal.


      El excoordinador de Morena fue cuestionado sobre estos temas y de forma cortante respondió a los reporteros: "No doy declaraciones, muchas gracias".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cuestionado sobre las versiones de que estaría siendo investigado en Estados Unidos, el tabasqueño reiteró: "No doy declaraciones, muchas gracias".
      Adán Augusto López, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido además señalado de haber contratado y protegido a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y quien era líder del grupo delictivo "La Barredora".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas
      Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas

      Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas

      SLP

      El Universal

      El excoordinador de Morena ha sido señalado por supuesta protección a Hernán Bermúdez, líder del grupo delictivo 'La Barredora'.

      Hermana de Lozoya tramita amparo por filtración de información
      Hermana de Lozoya tramita amparo por filtración de información

      Hermana de Lozoya tramita amparo por "filtración de información"

      SLP

      El Universal

      Juzgado Octavo de Distrito en CDMX exige detalles para proceder

      Somos México exige informe público sobre irregularidades en admisión UNAM
      Somos México exige informe público sobre irregularidades en admisión UNAM

      Somos México exige informe público sobre irregularidades en admisión UNAM

      SLP

      El Universal

      La suspensión temporal de inscripciones afecta a más de 21 mil estudiantes aceptados en la UNAM.

      Falso que se busque censura a radio y TV: Sheinbaum
      Falso que se busque censura a radio y TV: Sheinbaum

      Falso que se busque censura a radio y TV: Sheinbaum

      SLP

      PULSO

      Es un esquema para garantizar el derecho de las audiencias, dijo la Presidenta