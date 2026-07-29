Adán Augusto López reaparece en Senado tras tres semanas

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El senador Adán Augusto López reapareció en el Senado luego de tres semanas de ausencia, ello en medio de versiones de que le habrían retirado su visa estadounidense y de investigaciones de ese país que lo vinculan con el huachicol fiscal.

El excoordinador de Morena fue cuestionado sobre estos temas y de forma cortante respondió a los reporteros: "No doy declaraciones, muchas gracias".

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Cuestionado sobre las versiones de que estaría siendo investigado en Estados Unidos, el tabasqueño reiteró: "No doy declaraciones, muchas gracias".Adán Augusto López, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido además señalado de haber contratado y protegido a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y quien era líder del grupo delictivo "La Barredora".