Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos

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La subdirectora de la Secundaria número 13 de Torreón, Coahuila, murió y cuatro personas resultaron heridas durante un ataque ocurrido este jueves en el plantel, ubicado en el ejido La Unión. Las autoridades estatales informaron que dos presuntos responsables fueron detenidos.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, señaló que la subdirectora, identificada como Nery Edith, falleció por lesiones provocadas con un arma blanca. Las autoridades descartaron el uso de armas de fuego y explosivos.

Entre los heridos se encuentran dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado; un alumno, cuyo estado de salud se mantiene en reserva, y una mujer, reportada estable.

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos son mayores de edad y exalumnos de la secundaria. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras se integran las investigaciones para presentar el caso ante el Poder Judicial.

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La dependencia indicó que las primeras declaraciones apuntan a un hecho aislado. También hizo referencia al contexto familiar de los detenidos, sin precisar cómo se relacionaría con el ataque ni establecer públicamente un móvil.

El Gobierno de Coahuila anunció atención y acompañamiento para estudiantes, docentes y familias, así como el refuerzo de medidas preventivas en los planteles. Además, señaló que buscará las penas máximas que correspondan conforme a la legislación estatal.