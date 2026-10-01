logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko’s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko’s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos

El ataque dejó cuatro personas lesionadas.

Por Redacción

Octubre 01, 2026 05:30 p.m.
A
Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La subdirectora de la Secundaria número 13 de Torreón, Coahuila, murió y cuatro personas resultaron heridas durante un ataque ocurrido este jueves en el plantel, ubicado en el ejido La Unión. Las autoridades estatales informaron que dos presuntos responsables fueron detenidos.

      El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, señaló que la subdirectora, identificada como Nery Edith, falleció por lesiones provocadas con un arma blanca. Las autoridades descartaron el uso de armas de fuego y explosivos.

      Entre los heridos se encuentran dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado; un alumno, cuyo estado de salud se mantiene en reserva, y una mujer, reportada estable.

      De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos son mayores de edad y exalumnos de la secundaria. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras se integran las investigaciones para presentar el caso ante el Poder Judicial.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La dependencia indicó que las primeras declaraciones apuntan a un hecho aislado. También hizo referencia al contexto familiar de los detenidos, sin precisar cómo se relacionaría con el ataque ni establecer públicamente un móvil.

      El Gobierno de Coahuila anunció atención y acompañamiento para estudiantes, docentes y familias, así como el refuerzo de medidas preventivas en los planteles. Además, señaló que buscará las penas máximas que correspondan conforme a la legislación estatal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rescatan a niño que colgaba de rueda de la fortuna en Torreón
      Rescatan a niño que colgaba de rueda de la fortuna en Torreón

      Rescatan a niño que colgaba de rueda de la fortuna en Torreón

      SLP

      Pulso Online

      El menor resultó ileso; Protección Civil señaló que ingresó por una zona no destinada al acceso de usuarios

      Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos
      Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos

      Matan a subdirectora en secundaria de Torreón; detienen a dos

      SLP

      Redacción

      El ataque dejó cuatro personas lesionadas.

      Nacional Monte de Piedad reabrirá el 7 de octubre
      Nacional Monte de Piedad reabrirá el 7 de octubre

      Nacional Monte de Piedad reabrirá el 7 de octubre

      SLP

      PULSO

      Ofrecerá 45 días sin intereses ordinarios y descuentos

      Iniciativa en México reúne apoyo económico para boda de pareja joven
      Iniciativa en México reúne apoyo económico para boda de pareja joven

      Iniciativa en México reúne apoyo económico para boda de pareja joven

      SLP

      El Universal

      Servicios locales y emprendedores ofrecen patrocinio condicionado a metas en redes sociales.