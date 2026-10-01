Sobrevive motociclista a caída desde un puente

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Un motociclista cayó desde la cima de un puente de la carretera ´57, tras impactarse contra un auto que iba delante de él. Fue trasladado con heridas múltiples a un hospital.

La tarde de este miércoles, alrededor de las 15: 30 horas, un tráiler Kenworth, de la empresa TAC, circulaba sobre el puente de la entrada principal de Villa de Pozos, con dirección al distribuidor Juárez, cuando le cerró el paso a un vehículo sedán blanco, obligándolo a frenarse en seco.

Al detenerse, el conductor de una motocicleta que iba atrás de él no alcanzó a frenarse a tiempo y se estrelló contra la parte posterior. Con la inercia, el hombre salió proyectado al vacío desde la cima de la vialidad, superando la guarnición y cayendo hasta la parte inferior del puente.

Momentos después, al lugar arribaron paramédicos, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de emergencia a un hospital, ya que presentaba posibles fracturas y dolor en varias partes del cuerpo, de acuerdo con el reporte de Protección Civil Municipal.

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Tras el siniestro, el flujo vehicular se detuvo por algunos minutos, mientras elementos de la Guardia Nacional tomaban conocimiento del hecho, para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.